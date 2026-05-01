Vastu Tips: गलत दिशा में रखा मनी प्लांट घर में बढ़ा देगा दरिद्रता, जानिए इसे रखने की सही दिशा और जरूरी नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गलत जगह पर रखा मनी प्लांट घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। इसलिए इसे लगाने और रखने के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मनी प्लांट को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए।
मनी प्लांट को वास्तु शास्त्र में शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। यह पौधा धन, सौंदर्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सही स्थान पर रखने से यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। लेकिन गलत दिशा में रखने से इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) मनी प्लांट के लिए सबसे अशुभ है। इस दिशा के स्वामी बृहस्पति हैं, जबकि मनी प्लांट शुक्र ग्रह से संबंधित है। दोनों ग्रहों में शत्रुता का भाव माना जाता है। इसलिए इस दिशा में मनी प्लांट रखने से घर में बरकत रुक जाती है, धन हानि होती है और परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है, जो तेजी से बढ़ता है। कई लोग इसकी बेलों को नीचे लटकने देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह ठीक नहीं है। अगर बेलें जमीन को छूती हैं, तो घर की समृद्धि नीचे की ओर जाने लगती है। हमेशा इसकी बेलों को किसी सहारे से ऊपर की ओर बढ़ने दें। ऊपर की ओर बढ़ता पौधा जीवन में तरक्की और उन्नति का संकेत देता है।
अगर मनी प्लांट सूख रहा है या उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उसे तुरंत घर से हटा दें। सूखा पौधा दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, सूखे पौधे को घर में रखना अशुभ माना जाता है। पौधे को सीधी धूप में ना रखें, क्योंकि इससे पत्तियां झुलस जाती हैं।
मनी प्लांट रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण है। यह दिशा शुक्र ग्रह की है। यहां मनी प्लांट रखने से व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। धन आने के नए रास्ते खुलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
पौधे को हमेशा साफ और स्वस्थ रखें। मनी प्लांट को कभी भी बेडरूम में ना रखें। पौधे के नीचे पानी जमा ना होने दें। अगर पौधा बहुत बड़ा हो जाए, तो उसे दो हिस्सों में बांटकर अलग-अलग गमलों में लगा सकते हैं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं, तो दक्षिण-पूर्व दिशा में एक स्वस्थ मनी प्लांट लगाएं। पौधे के गमले में कुछ सिक्के या धातु का टुकड़ा रख सकते हैं।
मनी प्लांट घर की हरियाली और सौंदर्य बढ़ाता है, लेकिन वास्तु नियमों का पालन किए बिना यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर पौधा सूख जाए, तो उसे तुरंत हटाकर नए पौधे से शुरुआत करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।