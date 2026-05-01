Vastu Tips: गलत दिशा में रखा मनी प्लांट घर में बढ़ा देगा दरिद्रता, जानिए इसे रखने की सही दिशा और जरूरी नियम

मनी प्लांट की बेलें जमीन को ना छूने दें

मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है, जो तेजी से बढ़ता है। कई लोग इसकी बेलों को नीचे लटकने देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह ठीक नहीं है। अगर बेलें जमीन को छूती हैं, तो घर की समृद्धि नीचे की ओर जाने लगती है। हमेशा इसकी बेलों को किसी सहारे से ऊपर की ओर बढ़ने दें। ऊपर की ओर बढ़ता पौधा जीवन में तरक्की और उन्नति का संकेत देता है।