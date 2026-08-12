Vastu Tips: क्या आपके घर में सूख गया है मनी प्लांट? नजरअंदाज ना करें ये 4 संकेत

क्या आपका मनी प्लांट सूख रहा है?

वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को बहुत ही लकी माना जाता है। इनमें से एक पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट की गिनती उन पौधों में होती है जो घर में खुशहाली और बरकत ले आते हैं। हालांकि जब से सूखने लगते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि मनी प्लांट सूखने से जिंदगी पर नकारात्मक असर पड़ता है। जानिए आखिर ये किस तरह के संकेत देते हैं?