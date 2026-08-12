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Vastu Tips: क्या आपके घर में सूख गया है मनी प्लांट? नजरअंदाज ना करें ये 4 संकेत

क्या आपके घर का मनी प्लांट सूख गया है? वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। जानें इससे आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

Garima SinghAug 12, 2026 09:24 pm IST
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क्या आपका मनी प्लांट सूख रहा है?

वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को बहुत ही लकी माना जाता है। इनमें से एक पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट की गिनती उन पौधों में होती है जो घर में खुशहाली और बरकत ले आते हैं। हालांकि जब से सूखने लगते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि मनी प्लांट सूखने से जिंदगी पर नकारात्मक असर पड़ता है। जानिए आखिर ये किस तरह के संकेत देते हैं?

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बढ़ सकती है पैसों की दिक्कत

वास्तु शास्त्र मान्यता है कि सूखा मनी प्लांट ये भी संकेत देता है कि आने वाले समय में पैसों से जुड़ी दिक्कत शुरू होने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में फालतू के खर्चे बढ़ जाएं और पैसा पास में ना टिके। इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बचत और खर्चे के बीच सही बैलेंस बनाकर रखना चाहिए।

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करियर में आती है दिक्कत

वास्तु शास्त्र में सूखे या फिर मुरझाए हुए पौधे को सही नहीं माना जाता है। नियम के हिसाब से ऐसे पौधे हमारी तरक्की को रोकते हैं। मनी प्लांट के सूखने का भी यही संकेत है कि आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। बिजनेस और नौकरी से जुड़े लोगों को कोई ना कोई चीज परेशान करेगी।

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घर में बढ़ने लगेगा तनाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखे हुए मनी प्लांट का ये भी मतलब होता है कि आने वाले समय में घर में कलेश हो सकते हैं। बिना बात के ही आपस में बहसबाजी बढ़ सकती है। छोटी-छोटी बातों पर लोग रिएक्ट करने लगेंगे जिससे घर में तनाव की स्थिति बनेगी।

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बरकत पर बुरा असर

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को मनी मैग्नेट के रूप में देखा जाता है जिसके रहने से मनी फ्लो बढ़ता है। अब जब मनी प्लांट की पत्तियां सूखने लगेंगी तो इसका साफ मतलब है कि घर की बरकत पर इसका बुरा असर आएगा ही। तो ऐसे में इस संकेत को नजरअंदाज करना बड़ी भूल होगी।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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