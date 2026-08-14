घर के मेन गेट पर सिंदूर से क्यों लिखना चाहिए 'श्री '? वास्तु के अनुसार जानिए इसके महत्व और फायदे

नियमित लिखें श्री

श्री लिखने के बाद उसे नियमित रूप से साफ-सुथरा रखें। धूल या मैल जमा ना होने दें। त्योहारों या शुभ अवसरों पर दोबारा अंकित करें। घी या तेल मिलाकर लिखने से रंग टिकता है। मन में श्रद्धा रखकर यह काम करें, तो फल और अच्छा मिलता है। इससे घर की ऊर्जा निरंतर शुद्ध रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।