वास्तु टिप्स: घर में कहां लगाएं गेंदे का फूल, जानिए इसे लगाने के फायदे

हिंदू धर्म में कई फूल ऐसे हैं, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। इनमें में से एक है गेंदे का फूल। वास्तु के मुताबिक यह फूल अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही इसे घर पर लगाना काफी शुभ होता है। चलिए जानते हैं कि गेंदे का फूल कहां लगाएं।

Dheeraj PalSun, 21 Sep 2025 02:55 PM
1/8

वातावरण को करता है शुद्ध&nbsp;

वास्तु शास्त्र के मुताबिक गेंदे का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध कर परिवार के सदस्यों के बीच खुशहाली बनाए रखती है। ऐसा भी माना जाता है कि यह पौधा धन-समृद्धि और उन्नति के अवसर प्रदान करता है।

2/8

किस दिशा में लगाएं

वास्तु के अनुसार इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में लगाना सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।

3/8

दूसरी दिशा

ईशान कोण में लगाना यदि लगाना संभव न हो, तो इसके लिए पूर्व या उत्तर दिशा भी उपयुक्त विकल्प हैं। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

4/8

सकारात्मक प्रभाव

घर के मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा या फूलों की माला लगाना विशेष शुभ माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है और घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

5/8

अशुभ प्रभाव

वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पर गेंदे का पौधा लगाना नहीं चाहिए। गेंदे का पौधा दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाने से बचना चाहिए। यह अशुभ प्रभाव ला सकता है।

6/8

यहां भी न लगाएं

इसके अलावा रसोईघर, बाथरूम या गंदे स्थानों पर पौधा रखने से भी इसकी शुभता कम हो जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो जाते

7/8

इन बातों का रखें ख्याल

पौधा हमेशा हरा-भरा और स्वस्थ रहना चाहिए। मुरझाए फूल और सूखी पत्तियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से हटाना चाहिए। मुरझाए फूलों को नदी या बहते जल में बहा देना शुभ माना जाता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

