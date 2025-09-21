वास्तु टिप्स: घर में कहां लगाएं गेंदे का फूल, जानिए इसे लगाने के फायदे

वातावरण को करता है शुद्ध

वास्तु शास्त्र के मुताबिक गेंदे का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध कर परिवार के सदस्यों के बीच खुशहाली बनाए रखती है। ऐसा भी माना जाता है कि यह पौधा धन-समृद्धि और उन्नति के अवसर प्रदान करता है।