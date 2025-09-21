वास्तु टिप्स: घर में कहां लगाएं गेंदे का फूल, जानिए इसे लगाने के फायदे

वास्तु शास्त्र के मुताबिक गेंदे का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध कर परिवार के सदस्यों के बीच खुशहाली बनाए रखती है। ऐसा भी माना जाता है कि यह पौधा धन-समृद्धि और उन्नति के अवसर प्रदान करता है।
वास्तु के अनुसार इसे उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में लगाना सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
ईशान कोण में लगाना यदि लगाना संभव न हो, तो इसके लिए पूर्व या उत्तर दिशा भी उपयुक्त विकल्प हैं। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।
घर के मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा या फूलों की माला लगाना विशेष शुभ माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है और घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पर गेंदे का पौधा लगाना नहीं चाहिए। गेंदे का पौधा दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाने से बचना चाहिए। यह अशुभ प्रभाव ला सकता है।
इसके अलावा रसोईघर, बाथरूम या गंदे स्थानों पर पौधा रखने से भी इसकी शुभता कम हो जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो जाते
पौधा हमेशा हरा-भरा और स्वस्थ रहना चाहिए। मुरझाए फूल और सूखी पत्तियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से हटाना चाहिए। मुरझाए फूलों को नदी या बहते जल में बहा देना शुभ माना जाता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।