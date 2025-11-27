घर में कहां लगाएं कोविदार वृक्ष, जानिए वास्तु नियम व फायदे

मान्यता है कि इस पावन वृक्ष को ऋषि कश्यप ने बनाया था, जो मंदार और पारिजात से मिलकर बना है। ऋषि कश्यप को सभी देवताओं के पिता माना जाता है और इस खास वृक्ष को भी उन्होंने ही बनाया था। ऐसे में कोविदार को देव वृक्ष भी कहा जा सकता है।
पौराणिक ग्रंथों में भी इसका खास महत्व बताया गया है। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर पर जो ध्वज लहराया गया है उस पर ओम और सूर्य के चिन्ह के साथ-साथ कोविदार वृक्ष का चित्र भी अंकित है। इस देव वृक्ष को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि इसको सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है।
शास्त्रों और वास्तु के अनुसार, इस पौधे को पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। यह दिशा सूर्यदेव की होती है। ऐसे में पूर्व दिशा में पौधा लगाने से जातक के घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही, परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
अगर किसी कारण के चलते आप पूर्व दिशा में देव वृक्ष न लगा पाएं तो इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। इसी ओर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है ऐसे में उत्तर दिशा में कोविदार का वृक्ष लगाने से जातक को आर्थिक समस्याओं से राहत मिल सकती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है।
इस वृक्ष को घर की दीवारों से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए क्योंकि, यह धीरे-धीरे काफी बड़ा हो जाता है। ऐसे में इसे थोड़ी दूरी पर लगाने से बाहर से आने वाली रोशनी सीधा घर में आएगी।
कोविदार वृक्ष को साफ स्थान पर लगाना चाहिए। साथ ही, इसके पास साफ-सफाई रखना जरूरी माना जाता है। हरा-भरा पेड़ घर में सौभाग्य लेकर आता है। ऐसे में इसमें समय-समय पर जल जरूर डालना चाहिए। अगर कोविदार का पौधा पूरी तरह सूख जाए या इसके पत्ते खराब हो जाएं तो तुरंत वृक्ष को घर से हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर में सूखे हुए पौधे होने से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कोविदार वृक्ष को अपने मुख्य द्वार के ठीक सामने लगाने से बचना चाहिए क्योंकि, वास्तु शास्त्र में मेन गेट के सामने खंभा या पेड़ जैसा अवरोध होना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष लग सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।