Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु टिप्स: घर में कहां रखें वाशिंग मशीन, ये रंग रहता है शुभ

वास्तु टिप्स: घर में कहां रखें वाशिंग मशीन, ये रंग रहता है शुभ

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर की हर एक चीज का महत्व होता है। वो चाहे खाने-पीने का सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान। ऐसे में वास्तु में वॉशिंग मशीन भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि घर में रखी वॉशिंग मशीन भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है।

Dheeraj PalThu, 4 Dec 2025 12:21 PM
1/7

वॉशिंग मशीन कहां रखें

वास्तु दोष से छुटकारा पाना है तो वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा जरूर पता होनी चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक घर में वॉशिंग मशीन कहां और कैसे रखें। चलिए इस बारे में जानते हैं।

2/7

वॉशिंग मशीन के लिए शुभ दिशा

वॉशिंग मशीन रखने के लिए वास्तु शास्त्र में दक्षिण-पूर्व दिशा यानि आग्नेय कोण को सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा आप उत्तर-पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं।

3/7

गलत दिशा

अगर आपके बाथरूम में अच्छा खासा स्पेस है तो आप इसी दिशा को फॉलो करते हुए यहां भी मशीन को रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भूलकर भी उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशा में वॉशिंग मशीन नहीं रखना चाहिए।

4/7

गलत दिशा में ना रखें

गलत दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से जीवन में आने वाले अवसर कम होने लगते हैं और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इस दिशा में मशीन रखने से सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है और मन नकारात्मक दिशा में ज्यादा भटक सकता है।साउथ ईस्ट में मशीन रखने से आमदनी में कमी महसूस हो सकती है और घर में रोजमर्रा के खर्चो को पूरा करना कठिन हो सकता है।

5/7

शुभ रंग

ईस्ट साउथ ईस्ट में रखी वॉशिंग मशीन के रंग जैसे हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ वाइट, ब्राउन, पीला होना चाहिए। वही, वेस्ट-नार्थ-वेस्ट में रखी वॉशिंग मशीन के रंग पीला, सफेद, नीला और काला होना चाहिए।

6/7

उपाय

यदि दिशा के अनुरूप रंग की वॉशिंग मशीन आपके पास नहीं है तो आप उसे दिशा के अनुसार रंग के कपड़े से ढककर रख सकते हैं। मान्यता है कि एक ही स्थान पर कम से कम 45 दिन तक कोई चीज रखे जाने पर ही वास्तु का प्रभाव होता है।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips