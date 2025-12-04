वास्तु टिप्स: घर में कहां रखें वाशिंग मशीन, ये रंग रहता है शुभ

गलत दिशा में ना रखें

गलत दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से जीवन में आने वाले अवसर कम होने लगते हैं और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इस दिशा में मशीन रखने से सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है और मन नकारात्मक दिशा में ज्यादा भटक सकता है।साउथ ईस्ट में मशीन रखने से आमदनी में कमी महसूस हो सकती है और घर में रोजमर्रा के खर्चो को पूरा करना कठिन हो सकता है।