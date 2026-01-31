वास्तु टिप्स: घर में कहां रखना चाहिए कूड़ेदान, ना करें ये गलतियां

आप अगर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास चाहते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में कूड़ेदान रखना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती।
वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार इस दिशा को कूड़ेदान रखने के लिए बेहतर बताया गया है। इसके अलावा दक्षिण-पूर्व के पूर्व दिशा में और उत्तर-पश्चिम के पश्चिम दिशा में इसे रखना बेहतर बताया गया है।
इसके अलावा घर में कभी भी डस्टबिन को उत्तर-पूर्वी दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
इसके अलावा घर के पूर्वी हिस्से में भी कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। यहां रखने से आपको अकेलापन सता सकता है। इसके साथ ही ये आपकी तरक्की में बाधा भी बन सकता है।
यदि आपके पारिवारिक और सहकर्मी रिश्तों में दूरियां बन रही हैं, तो अपने घर की कचरा पेटी को दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में न रखें। घर में कूड़ेदान को रखते समय सदैव हल्के रंगों का चुनाव करें। इस बात का ध्यान रखें कि, हमेशा ढक्कन ढका रहे और कूड़ेदानों की रोजाना साफ-सफाई होती हो।
घर के प्रवेश द्वार पर कभी भी कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए, वरना आपके घर की ऊर्जा प्रभावित होने के साथ नकारात्मक विचारों से घिर सकती है। इसके अलावा कूड़ेदान को कभी बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए। इससे दांपत्य जीवन में खटास आ सकती है।
आजकल बहुत से लोग दीवार पर लकड़ी का मंदिर लगाते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मंदिर के नीचे डस्टबिन न रखें। इसके अलावा जिस कमरे में आपका पूजा घर है, आपको वहां भी डस्टबिन रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करतीं, जहां पर कूड़ा फैला रहता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।