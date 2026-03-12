Vastu Tips: किचन में पीने का पानी कहां रखें? जानिए कौन सी चीजें कहां रखें

किचन की दिशा

सबसे पहले जानते हैं कि किचन किस दिशा में होनी चाहिए। रसोईघर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न-धन की भी हानि होती है।