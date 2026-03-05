Hindustan Hindi News
Vastu Tips: पूजा घर कहां बनवाना चाहिए? जानिए इसके भीतर क्या रखें और क्या नहीं

वास्तु शास्त्र में पूजा घर का खास महत्व होता है। यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि अगर घर का मंदिर और उसमें रखी चीजें वास्तु अनुसार हो तो आसपास के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं।

Dheeraj PalMar 05, 2026 06:27 pm IST
पूजा घर वास्तु टिप्स

इसके अलावा मंदिर सही दिशा और वास्तु अनुसार हो, तो इसका शुभ प्रभाव परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है व भाग्य में वृद्धि हो सकती है। चलिए जानते हैं कि घर का मंदिर किस दिशा में बनवाना चाहिए और इसमें क्या रखना चाहिए।

सही दिशा

अपने घर में मंदिर रखते या बनवाते समय दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वास्तु अनुसार मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो मुख पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर ही होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है।

गलत दिशा

पूजा घर का द्वार ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो आप उत्तर दिशा में भी द्वार लगवा सकते हैं। लेकिन भूलकर भी मंदिर या उसका गेट दक्षिण, नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। इससे अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है।

मंदिर में कुंड की दिशा

अगर आप अपने पूजा घर में हवन कुंड का निर्माण करवा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें की वह षट्कोण या चौकोर हो। वास्तु अनुसार, घर में त्रिकोणीय या गोलाकार हवन कुंड होना शुभ नहीं माना जाता है।

रंग

घर के मंदिर में हल्का नीला या पीला रंग कराना सबसे उत्तम होता है। इससे ध्यान करते समय एकाग्रता बनी रहती है। अगर आपने मंदिर किसी अलमारी में बनवाया हो तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखना चाहिए।

मूर्तियों की दिशा

वास्तु अनुसार पूजा घर में भगवान की मूर्ति इस प्रकार रखनी चाहिए की उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। साथ ही, भगवान की मूर्ति अत्यधिक बड़ी नहीं रखनी चाहिए। उनका साइज तीन उंगली जितना रखना सही माना जाता है।

पूजा घर में ना रखें ये चीजें

मंदिर में भूलकर भी दो शिवलिंग, दो शंख और दो गणपतिजी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार, मंदिर में दो मूर्तियां रखना शुभ नहीं माना जाता है।

क्या रखें

वास्तु के अनुसार, घर में कुबेर यंत्र को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा स्वास्तिक भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के साथ, विष्णुजी और माता लक्ष्मी के साथ शंख और मां सरस्वती वीणा को मंदिर में रखना शुभ होता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

