Vastu Tips: पूजा घर कहां बनवाना चाहिए? जानिए इसके भीतर क्या रखें और क्या नहीं

सही दिशा

अपने घर में मंदिर रखते या बनवाते समय दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वास्तु अनुसार मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो मुख पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर ही होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है।