Vastu Tips: घर में पोछा कब लगाना चाहिए? जानें सही टाइम व नियम

वास्तु की मानें, तो यदि सही समय और सही तरीके से पोछा लगाया जाए तो घर में शांति, सुकून और अच्छा माहौल बना रहता है । चलिए इससे जुड़े कुछ नियम जानते हैं।
वास्तु के अनुसार घर में पोछा हमेशा मुख्य द्वार से शुरू करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे बाहर की नेगेटिव एनर्जी अंदर आने से पहले ही खत्म हो जाती है।
मुख्य द्वार के बाद पूरे घर में धीरे-धीरे पोछा लगाना चाहिए। कमरों में पोछा लगाते समय दिशा का भी ध्यान रखें। क्लॉकवाइज दिशा में पोछा लगाना अच्छा माना जाता है।
कोशिश करें कि पोछा जिस जगह से शुरू करें, उसी जगह पर खत्म भी करें। ये तरीका घर में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने में मदद करता है।
कई लोग सुबह देर से या दोपहर में पोछा लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार पोछा लगाने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ये समय सूर्योदय से पहले सुबह करीब 4 बजे से 5 बजकर 30 मिनट के बीच होता है। अगर ये समय संभव न हो, तो सूर्योदय के तुरंत बाद तक पोछा लगाया जा सकता है।
घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या नींबू का रस मिलाया जा सकता है। वास्तु मानता है कि ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में मदद करता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय घर में पोछा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी कमजोर हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर में पोछा न लगाएं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।