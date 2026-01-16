Hindustan Hindi News
Vastu Tips: घर में पोछा कब लगाना चाहिए? जानें सही टाइम व नियम

Vastu Tips: घर में पोछा कब लगाना चाहिए? जानें सही टाइम व नियम

वास्तु में जीवन को खुशहाल बनाए रखने से जुड़ी कई बातें बताई गई है। ऐसे ही अगर घर में सकारात्मकता का माहौल चाहते हैं, तो घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें। साफ-सफाई के दौरान हम पोछा भी करते हैं। लेकिन कई बार पोछा गलत टाइम में लगाने की वजह से घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं।

Dheeraj PalJan 16, 2026 06:55 pm IST
पोछा से जुड़े नियम

वास्तु की मानें, तो यदि सही समय और सही तरीके से पोछा लगाया जाए तो घर में शांति, सुकून और अच्छा माहौल बना रहता है । चलिए इससे जुड़े कुछ नियम जानते हैं।

कैसे करें शुरुआत

वास्तु के अनुसार घर में पोछा हमेशा मुख्य द्वार से शुरू करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे बाहर की नेगेटिव एनर्जी अंदर आने से पहले ही खत्म हो जाती है।

दिशा का रखें ध्यान

मुख्य द्वार के बाद पूरे घर में धीरे-धीरे पोछा लगाना चाहिए। कमरों में पोछा लगाते समय दिशा का भी ध्यान रखें। क्लॉकवाइज दिशा में पोछा लगाना अच्छा माना जाता है।

ऐसे करें खत्म

कोशिश करें कि पोछा जिस जगह से शुरू करें, उसी जगह पर खत्म भी करें। ये तरीका घर में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने में मदद करता है।

कब लगाएं पोछा

कई लोग सुबह देर से या दोपहर में पोछा लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार पोछा लगाने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ये समय सूर्योदय से पहले सुबह करीब 4 बजे से 5 बजकर 30 मिनट के बीच होता है। अगर ये समय संभव न हो, तो सूर्योदय के तुरंत बाद तक पोछा लगाया जा सकता है।

पोछा लगाने से जुड़े उपाय

घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या नींबू का रस मिलाया जा सकता है। वास्तु मानता है कि ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में मदद करता है।

दोपहर में ना लगाएं पोछा

वास्तु शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय घर में पोछा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी कमजोर हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर में पोछा न लगाएं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

