Vastu Tips: घर में पोछा कब लगाना चाहिए? जानें सही टाइम व नियम

कब लगाएं पोछा

कई लोग सुबह देर से या दोपहर में पोछा लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार पोछा लगाने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ये समय सूर्योदय से पहले सुबह करीब 4 बजे से 5 बजकर 30 मिनट के बीच होता है। अगर ये समय संभव न हो, तो सूर्योदय के तुरंत बाद तक पोछा लगाया जा सकता है।