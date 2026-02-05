Vastu Tips: कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार, इन नियमों का रखें ख्याल

इन चीजों का रखें ख्याल

वास्तु के अनुसार, यहां लाइट का खास ख्याल रखें। इसे अंधेरे में ना रखें। साथ ही मुख्य द्वार की हमेशा साफ-सफाई रखें। क्योंकि मां लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर में होता है, जहां पर साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। मुख्य द्वार से जुड़े इन नियमों का ख्याल रखने से जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है। ृ