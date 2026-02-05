Vastu Tips: कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार, इन नियमों का रखें ख्याल

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। इसे कभी भी गलत दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार उत्तर-पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए।
इसके अलावा दक्षिण-पूर्व की ओर भी मेन गेट करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें की कभी भी मुख्य द्वार दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि सही दिशा में मेन गेट बनवाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
घर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इसे मेन गेट पर लगवाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह घर में अच्छा स्वास्थ्य, धन, सुख और समृद्धि को बढ़ावा देता है। इस बात का ध्यान रखें कि मेन गेट पर कभी भी धूल नहीं जमनी चाहिए। इसे रोज साफ-सुथरा रखें।
वास्तु की मानें, तो घर के मुख्य द्वार पर बिजली का खंभा या पेड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन चीजों की छाया घर पर नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। यदि ऐसी स्थिति है, तो आपको रोज मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए।
इसके अलावा, आप गेट के पास तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं और घर का माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहता है। क्योंकि तुलसी को पूजनीय माना गया है।
मुख्य द्वार में लगे दरवाजे का खास ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक मेन गेट में हमेशा दो पल्ले वाला दरवाजा लगाना अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा मेन गेट पर लगे दरवाजे या गेट घर के बाकी दरवाजों से बड़े होने चाहिए।
वास्तु के अनुसार, यहां लाइट का खास ख्याल रखें। इसे अंधेरे में ना रखें। साथ ही मुख्य द्वार की हमेशा साफ-सफाई रखें। क्योंकि मां लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर में होता है, जहां पर साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। मुख्य द्वार से जुड़े इन नियमों का ख्याल रखने से जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है। ृ
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।