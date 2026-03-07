Hindustan Hindi News
Vastu Tips: पूजा घर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? जानिए वास्तु नियम

आजकल सभी घर में एक कमरा पूजा-पाठ के लिए बनवाते हैं, जिसे हम पूजा घर कहते हैं। यह बेहद पवित्र स्थान होता है। मान्यता है कि अगर पूजा घर में चीजें वास्तु के मुताबिक रखी जाए, तो इससे कई तरह के लाभ होते हैं। जैसे कि मूर्तियां।

Dheeraj PalMar 07, 2026 04:31 pm IST
कितनी मूर्ति रखें

पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखना आम बात है, लेकिन मूर्तियों की संख्या और इन की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए जानते हैं कि पूजा घर में रखी मूर्तियों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। साथ ही इससे जुड़े अन्य नियम भी जानते हैं।

सकारात्मक ऊर्जा

मूर्तियों की ऊंचाई का सीधा संबंध पूजा में ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। जब मूर्ति सही ऊंचाई पर रखी जाती है, तो पूजा करते समय आंखों का सीधा संपर्क भगवान की मूर्ति से होता है।

छोटी मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर का मंदिर छोटा है, तो 3 से 6 इंच की मूर्तियां उपयुक्त मानी जाती हैं। छोटी मूर्तियां कम जगह में भी उचित ऊर्जा का संचार करती हैं।

बड़े मंदिर में मूर्तियों की ऊंचाई

वहीं, घर के बड़े मंदिरों के लिए 12 से 18 इंच की मूर्तियां आदर्श मानी जाती हैं। यह ऊंचाई पूजा स्थल को भव्यता देती है और भक्तिभाव बढ़ाती है।

बड़ी मूर्तियां ना रखें

वहीं, घरों में 24 इंच से बड़ी मूर्तियां रखने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि आप बड़ी मूर्तियां रखना चाहते हैं, तो उन्हें किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर रखना बेहतर होता है।

शिवलिंग की ऊंचाई

वहीं, कुछ लोग पूजा घर में शिवलिंग रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार भी अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए।

ईशान कोण

घर में मंदिर को हमेशा उत्तर-पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर के लिए ये स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही मंदिर का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

