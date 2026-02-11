Vastu Tips: बेड के सामने वॉशरूम होने के क्या-क्या नुकसान होते हैं? करें ये बदलाव

वास्तु के मुताबिक अगर आप बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम या बाथरूम बनवाते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि बेडरूम में अगर वॉशरूम है, तो उसके सामने बेड नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होने का खतरा रहता है।
वास्तु के मुताबिक अगर आपके बेड के सामने वॉशरूम है, तो इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि वॉशरुम या बाथरूम का संबंध जल तत्व से है और यह स्थान राहु का माना जाता है। ऐसे में इस जगह से नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ती है।
इसका प्रभाव खासकर पति-पत्नी के संबंध पर पड़ता है। क्योंकि बेडरूम विश्राम की जगह होती है। ऐसे में सोते वक्त बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जाएं सीधे जातक पर पड़ती है। इससे पुरानी बीमारियां, पीठ दर्द और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
बेड के सामने वॉशरूम होने से वास्तु दोष उत्पन्न होगा, जो पति-पत्नी के बीच मनमुटाव का कारण बन सकता है। आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है और खर्चों का भार भी बढ़ने लगता है।
अगर आप इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं, तो आपको बिना तोड़-फोड़ किए कुछ वास्तु उपाय आजमाने होंगे। वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद उसका दरवाजा तुरंत बंद कर दें। खुला दरवाजा बेडरूम की शांति को भंग करता है। ऐसे में इसका दरवाजा हमेशा बंद रखें।
यदि बेड और बाथरूम का दरवाजा आमने-सामने हैं, तो दरवाजे पर पर्दा लगा दें। इससे भी वास्तु दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
एक अन्य उपाय यह है कि एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर बाथरूम के एक कोने में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति रखता है। हर दिन इस नमक को बदल दें। इससे भी वास्तु दोष को कम किया जा सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।