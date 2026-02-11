Vastu Tips: बेड के सामने वॉशरूम होने के क्या-क्या नुकसान होते हैं? करें ये बदलाव

परेशानियों का सामना

वास्तु के मुताबिक अगर आपके बेड के सामने वॉशरूम है, तो इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि वॉशरुम या बाथरूम का संबंध जल तत्व से है और यह स्थान राहु का माना जाता है। ऐसे में इस जगह से नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ती है।