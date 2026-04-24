Vastu Tips: पश्चिम मुखी घर में ना करें तोड़फोड़, मेन गेट पर लगाएं इस रंग का पेंट, रातों रात चमकेगी किस्मत

ऐसा रखें मेनडोर का रंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा की ओर जो घर होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दिशाओं में घर नहीं होंगे। ऐसा हो पाना संभव भी नहीं है। अगर आपका घर पश्चिम दिशा की ओर है तो आप मेनडोर में हल्का सा बदलाव करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे घरों के मेनडोर का रंग डार्क नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप मेनडोर पर हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या फिर सिल्वर रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहेगी और यहां पर भारीपन सा भी महसूस नहीं होगा।