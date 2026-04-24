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Vastu Tips: पश्चिम मुखी घर में ना करें तोड़फोड़, मेन गेट पर लगाएं इस रंग का पेंट, रातों रात चमकेगी किस्मत

क्या आपका घर पश्चिम दिशा की ओर है? घर का वास्तु सही करने के लिए अगर आप तोड़फोड़ करवाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। यहां पर जानें कुछ ऐसे उपाय जिनकी मदद से आप घर में बिना तोड़फोड़ किए अच्छी एनर्जी ला सकते हैं। साथ ही पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी खत्म होंगी।

Garima SinghApr 24, 2026 01:50 pm IST
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पश्चिमी दिशा में बने घर में ना करें तोड़फोड़

आपने देखा होगा कि वास्तु के नाम पर लोग अपने घरों में तोड़फोड़ करवाने लगते हैं ताकि सही दिशा के हिसाब से चीजों को रखा जा सके। हालांकि वास्तु शास्त्र में तोड़फोड़ करना नहीं बताया जाता है। अगर नियम के हिसाब घर की दिशा सही नहीं है तो कुछ आसान से उपाय के जरिए आप स्थिति को कंट्रोल में कर सकते हैं। इससे लाभ भी मिलेगा और घर में तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर पश्चिम दिशा की ओर बने घर में वास्तु के कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

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ऐसा रखें मेनडोर का रंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा की ओर जो घर होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दिशाओं में घर नहीं होंगे। ऐसा हो पाना संभव भी नहीं है। अगर आपका घर पश्चिम दिशा की ओर है तो आप मेनडोर में हल्का सा बदलाव करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे घरों के मेनडोर का रंग डार्क नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप मेनडोर पर हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या फिर सिल्वर रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहेगी और यहां पर भारीपन सा भी महसूस नहीं होगा।

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वेस्ट फेसिंग घर में लगाएं इस भगवान की मूर्ति

पश्चिम दिशा में बने घर को लेकर एक मिथ ये है कि यहां पर कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। आप इन चीजों पर गौर ना करें क्योंकि डर जितना हावी होगा आपका दिमाग उसी दिशा में ही सोचेगा। धीरे-धीरे इसका ये असर होगा कि आपको हर चीज में ही नेगेटिविटी नजर आने लगेगी। अगर आपको घर में नेगेटिविटी ज्यादा महसूस हो तो आप मेनगेट की ओर पंचमुखी हनुमान की एक तस्वीर या मूर्ति लगा दें। एक घर में सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

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घर की दहलीज पर कर लें ये उपाय

पश्चिम दिशा वाले घर की दहलीज पर अगर एक उपाय कर लिया जाए तो बाहर से आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में एंट्री नहीं ले पाएगी। अगर आप ऐसे घर की दहलीज पर पीतल की एक पट्टी बनवा देंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। आप चाहे तो हल्दी या फिर सिंदूर से यहां पर स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं।

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पश्चिम दिशा वाले घर के किचन की दिशा

जो घर इस दिशा में होता है उसमें ज्यादातर चांस यही होते हैं कि किचन वास्तु के हिसाब से ना बना हो। वास्तु के अनुसार गलत दिशा में बना किचन घर से सदस्यों की हेल्थ पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में आप चूल्हे के नीचे एक पत्थर रख देंगे तो इससे फायदा होगा। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी तरह का दोष दूर हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपको घर के अंदर तोड़फोड़ करने की भी जरूरत नहीं है।

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घर में पानी की टंकी की दिशा

आप पश्चिम साइड की ओर जो घर हैं उनमें अगर पानी की टंकी की दिशा सही कर लें तो एनर्जी बदल जाएगी। वास्तु के अनुसार ऐसे घरों में पानी की टंकी हमेशा पश्चिम या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। इस उपाय से पैसों की स्थिति बेहतर होगी।

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शाम में रोज करें वास्तु का ये उपाय

अगर आप ऐसे घर के मेनगेट पर एक और उपाय कर लें तो रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा और साथ ही घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। आप बस हर शाम मेनगेट के पास तिल के तेल का दीया जला दें। इन सारे उपायों की मदद से आप पश्चिम दिशा वाले घर में बिना किसी भी तोड़फोड़ के पॉजिटिविटी ला सकते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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