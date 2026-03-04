Vastu Tips: घर में इन जगहों पर नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा, छिन जाती है सुख-समृद्धि

भगवान गणेश के सामने

इसके अलावा कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति के सामने या बगल में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे जीवन और घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे के आसपास कूड़ेदान, जूते या झाड़ू आदि चीजों को नहीं रखना चाहिए। तुलसी के आसपास का स्थान हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए।