Vastu Tips: घर में इन जगहों पर नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा, छिन जाती है सुख-समृद्धि

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां सुख-समृद्धि का वास होता है। साथ ही वहां नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन वास्तु के मुताबिक इसके लिए तुलसी के पौधे का उचित स्थान और सही दिशा में लगाना सही होता है।
वास्तु के मुताबिक कुछ लोग गलत दिशा में तुलसी का पौधा लगा देते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि छिन जाती है और साथ ही वहां नकारात्मकता का वास होता है। चलिए जानते हैं कि तुलसी का पौधा कहां-कहां नहीं लगाना चाहिए।
घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में भूलकर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए।
घर के नैऋत्य कोण में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा को कहा जाता है। यह अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
घर में कई लोग तुलसी का पौधा ऐसी जगह लगा देते हैं, जहां धूप नहीं पहुंचती। जैसे घर के बेसमेंट में या किसी अंधकार वाली जगह पर। इससे तुलसी माता नाराज हो सकती हैं। इससे घर-परिवार पर गलत प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति के सामने या बगल में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे जीवन और घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे के आसपास कूड़ेदान, जूते या झाड़ू आदि चीजों को नहीं रखना चाहिए। तुलसी के आसपास का स्थान हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए।
हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि घर में तुलसी लगाने से आर्थिक स्थिरता मिलती है और घर पर मां लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु में घर के केंद्र यानी मध्य में तुलसी के पौधा को लगाना सबसे उत्तम माना गया है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।