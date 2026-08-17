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Vastu Tips: धन लाभ के लिए तुलसी के 4 उपाय, जेब में होगा पैसा ही पैसा

Vastu Tips :  तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से आप अपनी धन की सिचूऐशन को सुधार सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने से साथ पैसों का फ्लो भी बना रहता है। 

Shrishti ChaubeyAug 17, 2026 01:12 am IST
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तुलसी का पौधा

सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर में तुलसी रखना बेहद लाभकारी माना गया है। न केवल तुलसी की पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी बनाए रखती हैं।

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वास्तु अनुसार तुलसी कहां रखें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा या पूरब की दिशा में रखना उत्तम माना गया है। सही दिशा में तुलसी का पौधा रखने से सेहत में सुधार होता और धन का आगमन भी बना रहता है।

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धन लाभ के उपाय

तुलसी की पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने पर्स में रखें। इन पत्तियों को ऐसी जगह रखें, जहां आप धन रखते हों। ऐसा करने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

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कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं?

अगर आप बढ़ते कर्ज से परेशान हैं तो रोज तुलसी की पूजा करें। सुबह और शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में लक्ष्मी माता का ध्यान करें। दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा।

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कमाई बढ़ाने के उपाय

कमाई बढ़ाने के लिए तुलसी की जड़ लें। इसे गंगाजल से शुद्ध करें। अब इसके बाद एक पोटली में इस जड़ को अक्षत के साथ बांधकर धन के स्थान पर रखें।

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तुलसी का मंत्र

पैसों का खर्च कम करने के लिए रोज तुलसी में जल चढ़ाएं। तुलसी में जल चढ़ाते समय ॐ श्रीं मंत्र का जाप करें। इससे खर्च को काबू में रखने में मदद मिलेगी।

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क्या न करें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का सूखा पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। सूखी तुलसी रखने से घर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। तुलसी के पौधे को हमेशा साफ- सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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