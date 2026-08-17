Vastu Tips: धन लाभ के लिए तुलसी के 4 उपाय, जेब में होगा पैसा ही पैसा

क्या न करें?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का सूखा पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। सूखी तुलसी रखने से घर की नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। तुलसी के पौधे को हमेशा साफ- सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।