Vastu Tips: घर में किस दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है? जानें कब नहीं लगाएं

तुलसी का पौधा लगाने से मिलती है आर्थिक संपन्नता

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि पीपल की तरह तुलसी का पौधा भी 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी का पौधा अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में सुख-शांति और आर्थिक खुशहाली हमेशा बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा लगाने के भी कुछ वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। वास्तु नियमों की अनदेखी करने पर व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए और कब नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के पत्ते समेत जरूरी नियम।