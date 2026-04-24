Vastu Tips: घर में पड़ी है सूखी तुलसी? फेंकने की ना करें गलती! बस 1 लकड़ी बदलेगी तकदीर, खिंचा चला आएगा पैसा

घर में नेगेटिविटी लाएगी सूखी तुलसी?

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है और आपको लग रहा है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही इस पौधे को फेंकने की जरूरत है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसे में इसकी सूखी लकड़ियां भी बेकार नहीं होती हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यही सूखी तुलसी आपके घर में सुख-शांति और बरकत ला सकते हैं। कई लोग इसे अपशकुन मानकर फेंक देते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखी हुई तुलसी बहुत ही काम की चीज है। तो आइए जानते हैं कि सूखे हुई तुलसी के पौधे को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है?