मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आजमाएं ये वास्तु टिप्स, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

घर में तिजोरी का स्थान

वास्तु में तिजोरी का खास महत्व होता है। इसमें धन रखा जाता है। ऐसे में यहां मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अगर आप अपनी तिजोरी, पैसे या आभूषण घर के उत्तर दिशा या उत्तर-पूर्व दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर में धन-संपत्ति बढ़ने के योग बनते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और आपके घर में आर्थिक समृद्धि आती है।