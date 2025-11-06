Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणमां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आजमाएं ये वास्तु टिप्स, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आजमाएं ये वास्तु टिप्स, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

vastu tips: मां लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिनपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। वो चाहे सुख-शांति हो या धन-धान्य। ऐसे में अगर आप भी मां पाना चाहते हैं, तो आपको घर या ऑफिस में वास्तु के कुछ उपाय अपना सकते हैं।

Dheeraj PalThu, 6 Nov 2025 04:41 PM
घर में तिजोरी का स्थान

वास्तु में तिजोरी का खास महत्व होता है। इसमें धन रखा जाता है। ऐसे में यहां मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अगर आप अपनी तिजोरी, पैसे या आभूषण घर के उत्तर दिशा या उत्तर-पूर्व दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर में धन-संपत्ति बढ़ने के योग बनते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और आपके घर में आर्थिक समृद्धि आती है।

मां लक्ष्मी की मूर्ति

इसके अलावा आप उत्तर-पूर्व दिशा में मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र भी रख सकते हैं। इससे न केवल धन बढ़ता है बल्कि घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है।इसके अलावा आप उत्तर-पूर्व दिशा में मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र भी रख सकते हैं। इससे न केवल धन बढ़ता है बल्कि घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है।

मुख्य द्वार

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार का खास महत्व होता है। क्योंकि इसकी द्वार से पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा धन की देवी मां लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए, घर के मुख्य द्वार पर 'ओम', 'स्वास्तिक', 'कलश' या 'शंख' जैसे शुभ चिन्ह बनाना चाहिए।

गंगाजल का छिड़काव

मान्यतानुसार, ये चिन्ह न केवल घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, बल्कि धन और सुख-शांति के लिए भी बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है।

साफ-सफाई का खास ख्याल

घर या घर के मंदिर में साफ-सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी का वास केवल उन घरों में होता है, जहां स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में घर या घर के मंदिर में धूल-मिट्टी जमा नहीं होने देनी चाहिए। रोजाना पूजा-अर्चना करना, दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है।

किचन की दिशा

वास्तु के अनुसार किचन बेहद खास जगह होता है। यहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। वास्तु के मुताबिक यह जगह परिवार के स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि से सीधे जुड़ा होता है। ऐसे में इसका सही स्थान और उसका स्वच्छ, व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है। रसोई का दक्षिण-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। इस दिशा में खाना पकाने से मां लक्ष्मी और अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

