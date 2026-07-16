Vastu Tips: पति से बिना बात हो जाती है कहासुनी? कमरे से हटा दें ये 5 चीजें

क्या बात-बात पर पति से लड़ाई हो रही है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे एक छोटी सी बात तिल का ताड़ जैसे बन जा रहा है? वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम का माहौल काफी हद तक रिश्तों पर असर डा सकता है। अगर छोटी-छोटी बात पर कहासुनी होने लगे तो कमरे में रखी हुई कुछ चीजों पर जरूर ध्यान दें।
वास्तु के नियम के हिसाब से बेडरूम में कभी भी कैक्टस, सूखे फूल या फिर कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। कपल्स को ऐसे पौधे को कमरे में रखने से बचना चाहिए। इनकी जगह हरे-भरे पौधे रखना ज्यादा शुभ माना जाता है।
कमरे में कभी भी ऐसा शीशा ना रखें जो चटका हुआ हो। अगर कोई शीशा टूट जाए तो इसे जल्द से जल्द कमरे से हटा दें। साथ ही कोशिश करें कि शीशा ऐसी जगह रखें जिसमें बेड ना नजर आता हो।
इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपके बेडरूम में उदास तस्वीरें ना हो। किसी युद्ध की तस्वीर या फिर रोते हुए चेहरे की तस्वीर को कमरे में लगाना शुभ नहीं मानते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसी तस्वीर को बेडरूम तो क्या घर में कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स वाली तस्वीरें ही घर में लगाएं।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से बेड के नीचे कभी भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। सिर्फ कबाड़ ही नहीं बल्कि जूते-चप्पल या फिर कोई टूटा हुआ सामान यहां पर रखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे कमरे की अच्छी एनर्जी प्रभावित होती है।
इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी अपने सिरहाने पर आप मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर या फिर दूसरा कोई गैजेट ना रखें। इससे नींद पर असर पड़ता है और फिर चिड़चिड़ापन होता है। कई बार छोटी सी बात बड़ी चिड़चिड़पन की वजह से भी होता है।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से आप बेडरूम को साफ और सलीके से रखें। समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें और फालतू का सामान यहां पर इकट्ठा ना करें। माना जाता है इससे कमरे की एनर्जी पॉजिटिव रहती है और रिश्तों में मिठास आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।