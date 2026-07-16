Vastu Tips: पति से बिना बात हो जाती है कहासुनी? कमरे से हटा दें ये 5 चीजें

रिश्ते में ऐसे बढ़ाएं प्यार

वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से आप बेडरूम को साफ और सलीके से रखें। समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें और फालतू का सामान यहां पर इकट्ठा ना करें। माना जाता है इससे कमरे की एनर्जी पॉजिटिव रहती है और रिश्तों में मिठास आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।