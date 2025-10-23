घर में हमेशा बनी रहेगी सुख और शांति, बस आजमाएं वास्तु के ये 7 उपाय

मेन गेट पर लगाएं तुलसी

वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे, तो घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे की पूजा भगवान विष्णु से संबंध होने के कारण और इसके औषधीय गुणों के कारण भी की जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और आसपास में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए लेकिन आप इसे उत्तर या उत्तर-पूर्व में खिड़की के पास भी रखा जा सकता है।