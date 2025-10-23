घर में हमेशा बनी रहेगी सुख और शांति, बस आजमाएं वास्तु के ये 7 उपाय

वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे, तो घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे की पूजा भगवान विष्णु से संबंध होने के कारण और इसके औषधीय गुणों के कारण भी की जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और आसपास में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए लेकिन आप इसे उत्तर या उत्तर-पूर्व में खिड़की के पास भी रखा जा सकता है।
घर के मुख्य द्वार पर शू स्टैंड खुला न रखें। यह केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप घर में सद्भाव का असंतुलन होता है। शू रैक लगाने के लिए आदर्श दिशा पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम कोना है।
उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमें रातों की नींद असंतुलित हो जाती है और रक्त संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है।
वास्तु के मुताबिक उत्तर और पूर्व दिशा में दरवाजे और खिड़कियां दक्षिण और पश्चिम दिशा से बड़ी होनी चाहिए। आपको दक्षिण-पश्चिम दिशा में खिड़कियां रखने से भी बचना चाहिए।
वास्तु में दीवार घड़ी का खास महत्व होता है। वास्तु के मुताबिक दीवार की घड़ियां हमेशा चालू रहनी चाहिए। इन्हें घर की पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। इस दिशा में दीवार घड़ी रखने से नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है और बिना किसी समस्या के काम करने में मदद मिलती है।
घर की नेमप्लेट साफ-सुथरी होनी चाहिए। चमकदार नेमप्लेट लगाने से व्यक्ति को अवसर मिलने लगते हैं। साथ ही घर की नेमप्लेट से इंसान व्यक्ति के लाइफस्टाइल का पता लगा सकता है। इससे सामने वाले पर व्यक्ति पर का इंप्रेशन पड़ता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों के साथ भारी फर्नीचर रखें, जबकि हल्का फर्नीचर उत्तर और पूर्व की दीवारों से सटा हुआ रखना चाहिए। अधिक लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करने का प्रयास करें क्योंकि वे प्लास्टिक के फर्नीचर जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।