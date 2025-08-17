वास्तु शास्त्र: नहाने के तुरंत बाद ना करें ये काम, खराब हो सकते हैं ग्रह-नक्षत्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के बाद तुरंत रसोई में जाना या खाना बनाना अशुभ माना जाता है। स्नान के बाद शरीर और मन शुद्ध अवस्था में होते हैं और रसोई की गर्मी या अग्नि तत्व इस शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है। स्नान के बाद कुछ देर शांत बैठें या पूजा करें।
नहाने के तुरंत बाद दर्पण के सामने जाना वास्तु में वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि स्नान के बाद आपकी ऊर्जा संवेदनशील होती है और दर्पण इस ऊर्जा को अवशोषित या परावर्तित कर सकता है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है। खासकर, यह शुक्र और चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है।
वास्तु के अनुसार, नहाने के बाद झाड़ू लगाना या सफाई करना अशुभ माना जाता है। स्नान के बाद आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च होती है और झाड़ू लगाने से यह ऊर्जा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इससे घर में सकारात्मकता कम हो सकती है और शनि ग्रह के दोष बढ़ सकते हैं। सफाई का काम स्नान से पहले करें।
नहाने के बाद तुरंत तामसिक भोजन, जैसे मांस, मछली, लहसुन या प्याज युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, यह ग्रहों के संतुलन को बिगाड़ सकता है, खासकर राहु और केतु के प्रभाव को बढ़ा सकता है। स्नान के बाद सात्विक भोजन, जैसे फल या दूध लेना उचित है।
नहाने के बाद तुरंत सोना वास्तु में अनुचित माना जाता है, खासकर अगर आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं। इससे आपकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और चंद्रमा व गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। स्नान के बाद कुछ समय ध्यान या प्राणायाम करें, फिर दक्षिण दिशा में सिर करके विश्राम लें।
स्नान के बाद नकारात्मक बातचीत, झगड़ा या क्रोध करने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार, स्नान के बाद का समय शुद्ध और सकारात्मक होता है। नकारात्मक बातें या विचार इस शुद्धता को भंग कर सकते हैं और बुध ग्रह के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। इस समय सकारात्मक सोच और शांतिपूर्ण व्यवहार अपनाएं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के बाद की गई गतिविधियां आपके ग्रह-नक्षत्रों और जीवन की सकारात्मकता को प्रभावित करती हैं। स्नान के बाद पूजा, ध्यान या सात्विक कार्य करें। इससे ना केवल आपकी ऊर्जा शुद्ध रहती है, बल्कि ग्रहों का संतुलन भी बना रहता है। इन छोटे-छोटे नियमों का पालन करके अपने जीवन में सुख-समृद्धि लाएं।