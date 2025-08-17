वास्तु शास्त्र: नहाने के तुरंत बाद ना करें ये काम, खराब हो सकते हैं ग्रह-नक्षत्र

रसोई में तुरंत ना जाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के बाद तुरंत रसोई में जाना या खाना बनाना अशुभ माना जाता है। स्नान के बाद शरीर और मन शुद्ध अवस्था में होते हैं और रसोई की गर्मी या अग्नि तत्व इस शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है। स्नान के बाद कुछ देर शांत बैठें या पूजा करें।