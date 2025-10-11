वास्तु: धन का द्वार है दक्षिण दिशा, यहां रखें ये 5 चीजें

पूर्वजों की तस्वीर

पूर्वजों की तस्वीर रखने या लगाने के लिए घर की दक्षिण दिशा शुभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिशा यम और पितरों की ही होती है। मान्यता है कि इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर-परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।