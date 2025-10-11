वास्तु: धन का द्वार है दक्षिण दिशा, यहां रखें ये 5 चीजें

वास्तु शास्त्र में धन लाभ के लिए ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, जिसे दक्षिण दिशा में रखा जाए तो खूब तरक्की होती है। चलिए जानते हैं कि दक्षिण दिशा में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है।
हिंदू धर्म में झाड़ू का खास महत्व होता है। सभी के घरों में झाड़ू होती है, जिसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में झाड़ू रखने से मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और घर-परिवार में कभी धन संकट नहीं आता।
वास्तु शास्त्र में बेड रखने की दिशा के बारे में भी बताया गया हैष वास्तु अनुसार पलंग का सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे दांपत्य जीवन में खुशहाली रहती है और साथ ही घर-परिवार में कलह-क्लेश भी नहीं होते।
कीमती सामान जैसे सोने-चांदी के आभूषण या कैश आदि को भी आप दक्षिण या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रख सकते है। क्योंकि यह दिशा बचत की होती है और यहां रखी गई चीजें लंबे समय तक स्थिर रहती है।
पूर्वजों की तस्वीर रखने या लगाने के लिए घर की दक्षिण दिशा शुभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिशा यम और पितरों की ही होती है। मान्यता है कि इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर-परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।
पेड़-पौधे भी लगभग सभी घरों में होते हैं। इन्हीं में एक है जेड प्लांट। वास्तु शास्त्र की माने तो जेड प्लांट को अगर दक्षिण दिशा में रखा जाए तो यह बहुत शुभ होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।