Vastu Tips: सांपों को आकर्षित करता है Snake Plant? इस ट्रिक से घर में रखेंगे तो दूर होगी पैसों की तंगी

वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को लकी बताया गया है। इनमें से एक स्नेक प्लांट भी है। इसे वास्तु में खास इसलिए मानते हैं क्योंकि कम देखभाल में ही ये आसानी से बढ़ता है और घर के माहौल को बेहतर बनाता है। अपनी खूबियों के चलते ये पौधा लोगों के बीच काफी प्रचलित हो रहा है। हालांकि कई बार नाम सुनकर लोग डर जाते हैं।
स्नेक प्लांट नाम होने की वजह से कई लोग इसे सांप का पौधा समझ बैठते हैं। इसकी बनावट को देखकर कई लोगों के में शक होता है कि क्या इसे घर में रखना शुभ होगा? वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये पौधा सांपों को आकर्षित करता है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर घर में आए दिन किसी ना किसी बात पर बहसबाजी हो जाती है या फिर तनाव बढ़ता ही जा रहा है तो स्नेक प्लांट जरूर लगाएं। इसे लिविंग एरिया में रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
अगर काफी समय से आपको घर में नकारात्मकता ज्यादा लग रही है या फिर बिना वजह से ही आप परेशान रहते हैं तो स्नेक प्लांट आपके यहां जरूर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाता है।
अगर स्नेक प्लांट घर में लगाने वाले हैं तो इसके साथ दो पौधे और लगा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट के साथ तुलसी और मनी प्लांट लगाना फायदे का फायदे का सौदा होगा। अगर पैसे की तंगी है या फिर खर्चा नहीं रुक रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को घर में जरूर रखें।
स्नेक प्लांट की खास बात ये है कि रात में भी ये पौधा ऑक्सीजन देता है। इसी वजह से इसे बेडरूम में भी रखना काफी अच्छा माना जाता है। इसे नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी कहा जाता है। इसे बालकनी, स्टडी रूम और लिविंग रूम में रख सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को अगर सही दिशा में रखा जाए तो ये खूब फायदे देगा। इस पौधे को हमेशा दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इन दिशाओं में स्नेक प्लांट खूब फलता-फूलता है।
सही नियम और तरीके से स्नेक प्लांट लगाया तो ये घर में खुशहाली लाता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)