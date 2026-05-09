Vastu Tips: सांपों को आकर्षित करता है Snake Plant? इस ट्रिक से घर में रखेंगे तो दूर होगी पैसों की तंगी

स्नेक प्लांट क्यों माना जाता है खास?

वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को लकी बताया गया है। इनमें से एक स्नेक प्लांट भी है। इसे वास्तु में खास इसलिए मानते हैं क्योंकि कम देखभाल में ही ये आसानी से बढ़ता है और घर के माहौल को बेहतर बनाता है। अपनी खूबियों के चलते ये पौधा लोगों के बीच काफी प्रचलित हो रहा है। हालांकि कई बार नाम सुनकर लोग डर जाते हैं।