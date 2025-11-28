Vastu Tips: क्या बिस्तर के पास जूते-चप्पल उतारना चाहिए? जानिए इसका प्रभाव

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: क्या बिस्तर के पास जूते-चप्पल उतारना चाहिए? जानिए इसका प्रभाव

वास्तु के मुताबिक घर के शयनकक्ष यानी बेडरूम का खास महत्व होता है। यह ऐसा स्थान होता है जो सभी के लिए मायने रखता है। ऐसे में इस जगह के लिए आपको वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिले।

Dheeraj PalFri, 28 Nov 2025 01:07 PM
बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल

लेकिन कुछ लोग बेडरूम में बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल रख देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हमें बेडरूम में जूते-चप्पल कभी भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जूते-चप्पल या इससे जुड़ी कोई भी वस्तु यदि हम बेडरूम में रखते हैं तो ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है।

नींद में बाधा हो सकती है

अगर आप बेडरूम में बिस्तर के आस-पास या नीचे जूते-चप्पल रखते हैं तो ये आपकी नींद में बाधा बन सकते हैं। जब सही नींद का वातावरण बनाने की बात आती है, तब आपको कमरे में सही बेडशीट से लेकर कमरे का रंगों सही शेड तक भी चुनना चाहिए।

गंदी महक

इसके साथ ही आपको सोने के स्थान के आस-पास जूते या चप्पल रखने से नींद में भी बाधा हो सकती है। यदि हम ज्योतिष की न भी मानें तब भी जूते-चप्पल की गंदी महक आपकी नींद में बाधा बन सकती है। इतना ही नहीं यह तनाव का कारण बन सकती है।

&nbsp;बेडरूम में शू रैक भी न रखें

यहां तक कि बेडरूम में शू रैक तक नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जूते-चप्पल बाहर अलग-अलग स्थानों पर होकर आते हैं और यदि हम इन्हें सीधे ही घर के बेडरूम में रख देते हैं तो ये बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कमरे में प्रवेश करा सकती है।

प्रभावित

वास्तु के मुताबिक बेडरूम में रखे जूते चप्पल शादीशुदा जोड़े की आपसी लड़ाई का कारण बन सकते हैं। जूतों की नेगेटिव एनर्जी बेडरूम में और ज्यादा प्रभावी हो जाती है जिससे पति-पत्नी की मानसिक स्थिति लड़ाई का मोड़ ले लेती है। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और ये बेडरूम के लुक को भी खराब कर सकती है।

किस दिशा में रखें शू रैक

अगर आप घर में जूते-चप्पल या शू रैक की सही जगह ढूढ़ रहे हैं तो इसे घर की पश्चिम दिशा में रखें और इसे दक्षिण -पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। शू रैक को घर के लिविंग रूम के दक्षिण -पश्चिम हिस्से में रखा जा सकता है। शू रैक में कभी भी जूतों को जोड़ी से अलग करके न रखें।

बेडरूम में और क्या करें?

बेड दक्षिण-पश्चिम में रखें, सिर दक्षिण की ओर हो। सफेद बेडशीट पर गुलाब की पंखुड़ियां डालें। रात में लाइट हल्की रखें। बेड के नीचे कचरा ना रखें। इससे प्रेम, सुख और समृद्धि बढ़ती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

