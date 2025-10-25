वास्तु शास्त्र: मोबाइल के स्क्रीन पर भगवान की फोटो लगाना चाहिए या नहीं?

वॉलपेपर में भगवान की फोटो

वास्तु शास्त्र में मोबाइल स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीर लगाने की सख्त मनाही है। क्योंकि मोबाइल का उपयोग हम कहीं भी गंदे हाथों से या निजी स्थानों पर करते हैं जिससे भगवान का अपमान हो जाता है। इससे ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है, जीवन में अशुभ परिणाम जैसे रुकावटें, कलह और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। पूजा स्थान में भगवान की भगवान की गरिमा बनाए रखनी चाहिए जबकि मोबाइल पर रखने से उनकी पवित्रता भंग हो जाती है।