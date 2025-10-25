वास्तु शास्त्र: मोबाइल के स्क्रीन पर भगवान की फोटो लगाना चाहिए या नहीं?

वास्तु शास्त्र में मोबाइल स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीर लगाने की सख्त मनाही है। क्योंकि मोबाइल का उपयोग हम कहीं भी गंदे हाथों से या निजी स्थानों पर करते हैं जिससे भगवान का अपमान हो जाता है। इससे ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है, जीवन में अशुभ परिणाम जैसे रुकावटें, कलह और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। पूजा स्थान में भगवान की भगवान की गरिमा बनाए रखनी चाहिए जबकि मोबाइल पर रखने से उनकी पवित्रता भंग हो जाती है।
मोबाइल स्क्रीन पर मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी धार्मिक स्थल की तस्वीर वॉलपेपर के रूप में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मोबाइल का बार-बार स्पर्श गंदे हाथों से या अनुचित जगहों पर होता है जिससे धार्मिक स्थलों का अपमान हो जाता है। इससे मानसिक शांति भंग हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं।
मोबाइल पर गुस्सा, दुख, निराशा या किसी नकारात्मक भाव वाली तस्वीर वॉलपेपर के रूप में लगाने से मनोबल कमजोर पड़ जाता है और नकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे इमोशनल वॉलपेपर मानसिक स्थिति को अस्थिर करते हैं, जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं और सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं।
मोबाइल स्क्रीन पर काला, गहरा नीला, जामुनी या भूरा जैसे गहरे रंगों वाला वॉलपेपर लगाने से मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में ऐसे रंग शनि और राहु के प्रभाव को बढ़ाते हैं जिससे जीवन में रुकावटें, तनाव और असफलता का सामना करना पड़ता है। हल्के रंग जैसे सफेद, हरा, पीला या गुलाबी चुनें जो मन को शांति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार मोबाइल पर सूर्योदय, हरे भरे पेड़, बहता झरना, फूलों की तस्वीर या प्रेरणादायक कोट्स वाला वॉलपेपर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। हल्के नीले आकाश, समुद्र तट या सूर्य की किरणें मन को उत्साह देती हैं। ऐसे वॉलपेपर ग्रहों को अनुकूल बनाते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं और हर काम में सफलता दिलाते हैं।
सही वॉलपेपर चुनने से मोबाइल सकारात्मक ऊर्जा का सोर्स बन जाता है, जो दैनिक जीवन में ऊर्जा, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। मोबाइल में वास्तु अनुसार सही वॉलपेपर लगाने से नकारात्मक ग्रह प्रभाव कम हो जाता है, रिश्तों में मधुरता आती है और करियर में उन्नति होती है। हर बार स्क्रीन देखने पर सकारात्मक विचार आते हैं जो निर्णय शक्ति मजबूत करते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार मोबाइल स्क्रीन पर भगवान, धार्मिक स्थल, इमोशनल या गहरे रंगों वाली फोटो लगाना नकारात्मकता और वास्तु दोष को बढ़ाता है, जबकि सूर्योदय, प्रकृति या प्रेरणा वाली तस्वीरें सुख-समृद्धि लाती हैं। आज से ही गलत वॉलपेपर हटाएं और शुभ तस्वीर लगाएं। बदलाव तुरंत महसूस होगा। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।