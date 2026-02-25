Hindustan Hindi News
Vastu Tips: घर पर केले का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? जानिए वास्तु नियम

घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए लोग वास्तु से जुड़े उपाय करते हैं। कुछ पेड़-पौधों को घर पर लगाना बेहद शुभ माना जाता हैष मान्यता है कि अगर सही दिशा में पेड़-पौधों को लगाया जाए, तो इसका परिणाम काफी शुभ होता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, जिन्हें लगाना अशुभ होता है।

Dheeraj PalFeb 25, 2026 04:15 pm IST
1/9

केले का पेड़

घर में कुछ लोग केले का पेड़ लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में केले का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि कुछ लोग केले के पेड़ को शुभ मानते हैं तो कुछ इसे अशुभ। चलिए जानते हैं इससे जुड़ा वास्तु नियम क्या कहता है।

2/9

नारायण का वास

माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान नारायण का वास होता है। मान्यता है कि घर में केले का पेड़ लगाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसे लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

3/9

दिशा का रखें ध्यान

अगर आप घर में केले का पेड़ लगा रहें हैं, तो इसकी सही दिशा का ध्यान रखें। अगर आप इसे गलत दिशा में लगाएंगे, तो इससे आपके जीवन की परेशानियां बढ़ सकता है।

4/9

गलत दिशा

मान्यता है कि गलत में केले का पेड़ लगाने से ग्रह क्लेश, कार्य में बाधा और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे लगाने से पहले आप अपने वास्तु एक्सपर्ट से राय लें। तभी इसे लगाने के बारे में विचार करें।

5/9

बृहस्पति ग्रह कमजोर

इसके अलावा गलत तरीके से केले का पेड़ लगाने से बृहस्पित ग्रह कमजोर होता है। क्योंकि केले के पेड़ को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप इसे घर में लगाते हैं, तो इससे घर में स्थिरता और शांति दोनों खराब हो सकता है। घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह घर में सबसे ज्यादा नजर आने लग सकता है।

6/9

शुभ दिशा

शास्त्रों के अनुसार केले का पेड़ लगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर-पूर्व कोना मानी गई है। केले के पेड़ को पूर्व और उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है।

7/9

गलत दिशा व जगह

ध्यान रखें कि अग्नि कोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा में केले का पेड़ भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही घर के सामने कभी भी केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। केले का पेड़ हमेशा घर के पीछे लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

8/9

देखभाल करें

अगर आप किसी कारण से घर में केले का पेड़ लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नियमित तरीके से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इसका विशेष तौर पर देखभाल करना जरूरी होता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वास्तु के अनुसार यह अशुभ फल देता है।

9/9

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

