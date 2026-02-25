Vastu Tips: घर पर केले का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? जानिए वास्तु नियम

बृहस्पति ग्रह कमजोर

इसके अलावा गलत तरीके से केले का पेड़ लगाने से बृहस्पित ग्रह कमजोर होता है। क्योंकि केले के पेड़ को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप इसे घर में लगाते हैं, तो इससे घर में स्थिरता और शांति दोनों खराब हो सकता है। घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह घर में सबसे ज्यादा नजर आने लग सकता है।