वास्तु टिप्स: घर में बांस का पौधा लगाना चाहिए या नहीं? जानिए नियम

वास्तु के मुताबिक बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनको घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जहां ये पौधे रहते हैं, वहां सकारात्मक फैली रहती है। ऐसे में बहुत से लोग बांस का पौधा भी घर में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांस का पौधा घर में रखना चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं।

Dheeraj PalJan 17, 2026 09:02 pm IST
घर में बांस लगाना

हिंदू धर्म में बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बांस को सुख-समृद्धि का चिह्न कहा गया है। घर में बांस का पौधा रखना बेहद शुभ होता है। वास्तु के मुताबिक इस पौधे को घर में लगाने से आसपास के वातावरण से नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

सही दिशा

लेकिन वास्तु के अनुसार, बांस का पौधा सही दिशा और जगह में रखना बहुत जरूरी होता है। इसे गलत स्थान पर लगाने से आपको शुभ की बजाए अशुभ फल प्राप्त हो सकता है।

बांस कहां रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बांस के पौधे को घर में ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में रखा जा सकता है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और गृह क्लेश से भी निजात मिलती है।

सकारात्मक ऊर्जा

अगर आप सही स्थान पर बांस का पौधा रखते हैं, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। यह पौधा आपके भाग्य को भी बदल सकता है और परिवार के सदस्यों के जीवन में खुशहाली दस्तक देने लगती है।

उत्तम दिशा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, बांस का पौधा घर में पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा, आप उत्तर दिशा में भी बांस का पौधा लगा सकते हैं।

गलत दिशा

वास्तु के अनुसार, गलती से भी बांस के पौधे को बाथरूम या टॉयलेट के पास नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा, किचन में भी इस प्लांट को लगाने की मनाही होती है।

फायदे

घर में बांस का पौधा रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और फिजूलखर्ची से भी निजात मिल सकती है। यह प्लांट परिवार के सदस्यों के बंद किस्मत के सारे दरवाजे खोल सकता है। साथ ही कारोबार में उन्नति के नए मार्ग खुलने लगते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि बांस के पौधे को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

