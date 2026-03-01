Vastu Tips: पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

पर्स में कुछ लोग माता-पिता की तस्वीरें रखते हैं, तो कोई देवी और देवताओं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं? चलिए इससे जुड़े वास्तु नियम जानते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर रखना सही नहीं माना जाता है। अगर आप पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर रखते हैं तो आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं।
वास्तु के मुताबिक पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीरें नहीं रखने की वजहे हैं। कहते हैं देवी-देवताओं को पर्स में इसीलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि पर्स को आप अलग-अलग स्थानों पर रखते रहते हैं और देवी-देवताओं को किसी एक ही स्थान पर स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए।
देवी-देवताओं की तस्वीरों की जगह घर में मोर पंख, अक्षत, श्रीयंत्र आदि रख सकते हैं। मान्यता है कि इन चीजों को रखने से आर्थिक तरक्की होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स के रंग से भी आपकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसे रंग हैं जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए। आपको कभी भी काले या नीले रंग का पर्स नहीं रखना चाहिए। इन रंगों का पर्स रखने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है।
इसके अलावा आप पर्स से जुड़े कुछ उपाय करके आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आप हल्दी को अपने पर्स में रख सकते हैं।
अगर आप अपने पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं और सोच रहें हैं तो तस्वीर को निकालकर किसी मंदिर में रख आएं या बहते जल में इसे प्रवाहित करते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।