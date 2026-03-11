Vastu Tips: बेडरूम में टीवी रखना चाहिए या नहीं? इसकी सही दिशा जानते हैं आप

टीवी रखने के नियम

वास्तु शास्त्र में घर पर टीवी रखने को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार, टीवी को सही दिशा में रखने से न केवल परिवार में सामंजस्य बना रहता है, बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। वहीं गलत दिशा में टीवी रखने से जीवन में कई तरह की मुसीबतें भी आ सकती हैं।