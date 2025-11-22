Hindustan Hindi News
Vastu Tips: अलमारी के ऊपर सामान रखना चाहिए या नहीं? जानें नियम

Vastu Tips: यदि वास्तु के मुताबिक घर में चीजें रखी जाएं, तो घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। यदि चीजें वास्तु के मुताबिक न हो तो परिवार के सदस्यों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में आज हम अलमारी की बात करेंगे। क्योंकि वास्तु में इसका खास महत्व होता है

Dheeraj PalSat, 22 Nov 2025 02:35 PM
अलमारी का महत्व

घर में सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर में से एक है अलमारी जिसे हम धन, वस्त्र और कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलमारी को सीधे तौर पर घर की धन-संपदा और स्थिरता का कारक माना जाता है। लेकिन कई बार जगह की कमी या सुविधा के कारण लोग अलमारी के ऊपर किताबें, पुराने कपड़े, डिब्बे या अन्य घर का सामान रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा करना सही होता है या नहीं। चलिए इससे जुड़े वास्तु नियम जानते हैं।

अलमारी पर सामान रखना ठीक

वास्तु शास्त्र में अलमारी के ऊपर सामान रखना ठीक नहीं माना जाता है। यह आदत नकारात्मकता को बुलावा देने वाला माना गया है। इससे आपकी खुशियों और प्रगति पर किस तरह से बुरा असर पड़ सकता है।

धन और भाग्य का प्रतीक

मान्यता है कि अलमारी धन और भाग्य का प्रतीक है। जब आप इसके ऊपरी हिस्से को भारी और अव्यवस्थित सामान से भर देते हैं, तो यह सीधे तौर पर आपके भाग्य पर बोझ डालने जैसा होता है। इससे आपके काम में रुकावटें आती हैं और सफलता मिलने में देरी होती है।

प्रभाव

अलमारी के ऊपर रखा सामान कमरे की ऊर्जा को भारी बनाता है। इससे परिवार वालों का बेवजह का मानसिक तनाव, बेचैनी और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

अलमारी के ऊपर रखी धूल-भरी और अस्त-व्यस्त चीजें रुकी हुई ऊर्जा पैदा करती हैं। इसका सीधा असर घर के मुखिया और अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अक्सर ऐसे घरों में छोटी-मोटी बीमारियां बनी रहती हैं।

उपाय

अगर आप भी अलमारी के ऊपर सामान रखती हैं तो इस दोष को दूर करने के लिए तुरंत ये उपाय करें। सबसे पहले, अलमारी के ऊपर रखे सभी अनावश्यक सामानों को हटाएं। खासकर पुराने, टूटे हुए या इस्तेमाल न होने वाले सामानों को घर से बाहर निकाल दें या व्यवस्थित करें।

हल्का सामान रखें

अलमारी के ऊपरी हिस्से को हमेशा साफ, हल्का और खाली रखने की कोशिश करें। अगर बहुत जरूरी हो तो वहां केवल हल्की और काम में आने वाली चीजें ही रखें। सफाई के बाद, अलमारी के ऊपर किसी सकारात्मक वस्तु को रखें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

