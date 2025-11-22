Vastu Tips: अलमारी के ऊपर सामान रखना चाहिए या नहीं? जानें नियम

अलमारी का महत्व

घर में सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर में से एक है अलमारी जिसे हम धन, वस्त्र और कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलमारी को सीधे तौर पर घर की धन-संपदा और स्थिरता का कारक माना जाता है। लेकिन कई बार जगह की कमी या सुविधा के कारण लोग अलमारी के ऊपर किताबें, पुराने कपड़े, डिब्बे या अन्य घर का सामान रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा करना सही होता है या नहीं। चलिए इससे जुड़े वास्तु नियम जानते हैं।