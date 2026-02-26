Vastu Tips: रात में कपड़ा धोना चाहिए या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

ना करें ये काम

अगर आप भी अभी तक रात के समय कपड़े धो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। इससे आपकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही वास्तु दोष का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी कार्य करें वो सुबह के समय पूरा करें, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न आए। आपके सभी कार्य आसानी से बनते रहे।