वास्तु टिप्स: अटैच बाथरूम बनाना चाहिए या नहीं?

इन बातों का रखें ख्याल

वास्तु शास्त्र अनुसार अगर आपके घर में कमरे से अटैच बाथरूम है तो उसको गंदा न रखें। साथ ही समय- समय पर उसकी साफ- सफाई करते रहें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको घर में नकारात्मकता का वास बना रहेगा। साथ ही नींद की समस्‍या परिवार के लोगों को हो सकती है। इतना ही नहीं पति और पत्‍नी के संबंध खराब हो सकते हैं।