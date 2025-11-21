वास्तु टिप्स: अटैच बाथरूम बनाना चाहिए या नहीं?

दरअसल, आजकल हर कोई अटैच बाथरूम बनवाने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक अटैच्ड बाथरूम बनाना सही है या गलत। चलिए जानते हैं कि इस बारे में वास्तु क्या कहता है। यदि अटैच्ड बाथरूम बनवा रहे हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक कमरे में अटैच बाथरूम बनवाना गलत नहीं माना जाता है, लेकिन गलत दिशा में बनाने से ये वास्तु दोष का कारण बनता है। कमरे में अटैच बाथरूम बनवाना बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी दिशा और जल निकास वास्तु नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अटैच बाथरूम घर की उत्तर पूर्व (ईशाण कोण) में बनाने से वास्तु दोष लगता है। इस दिशा में जल निकासी और अशुद्धि से जुड़ा कोई भी स्थान नहीं बनाना चाहिए।
घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में अटैच बाथरूम बनवाने से स्थिरता में कमी आती है। लेकिन अगर इस दिशा में बेडरूम है और बाथरूम बनाना जरूरी है तो टॉयलेट की सीट, ड्रेन और एग्जॉस्ट दक्षिण या पश्चिम दीवार पर बनवाना चाहिए।
दक्षिण-पूर्व या उत्तर पश्चिम में अटैच बाथरूम बनाना वास्तु के हिसाब से सही माना जाता है। यह दोनों ही दिशाएं अग्नि और वायु तत्व से संबंध रखती है। इसलिए यहां मौजूद बाथरूम ऊर्जाओं को बाधित नहीं करता है।
बेडरूम के अंदर बाथरूम तब दिक्कत पैदा करती है, जब उसका दरवाजा सीधे बेड की ओर खुलता हो। इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। साथ ही पति-पत्नी के बीच छोटी- छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है। सोने के लिए सबसे उपयुक्त दक्षिण सिर और उत्तर दिशा में पैर होने चाहिए।
वास्तु शास्त्र अनुसार अगर आपके घर में कमरे से अटैच बाथरूम है तो उसको गंदा न रखें। साथ ही समय- समय पर उसकी साफ- सफाई करते रहें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको घर में नकारात्मकता का वास बना रहेगा। साथ ही नींद की समस्या परिवार के लोगों को हो सकती है। इतना ही नहीं पति और पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं।
