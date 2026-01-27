Vastu Tips: सुबह उठते ही इन 5 चीजों का दिखना होता है अशुभ, देते हैं ये संकेत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: सुबह उठते ही इन 5 चीजों का दिखना होता है अशुभ, देते हैं ये संकेत

शास्त्रों और पुराणों में सुबह के समय को बहुत खास बताया है। कहते हैं अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है, तो पूरा दिन सही से बीतता है। वास्तु में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें सुबह उठते ही देखना शुभ नहीं माना जाता है। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।

Dheeraj PalJan 27, 2026 11:10 am IST
बंद घड़ी

वास्तु के मुताबिक सुबह उठते ही बंद घड़ी का दिखना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इसे देखने से आपके काम अटक सकते हैं या जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अपने कमरे में कभी भी बंद घड़ी न रखें और अगर कोई घड़ी खराब हो गई हो, तो उसे जल्द ठीक करवा दें या फिर हटा दें।

झाड़ू और कूड़ेदान

वास्तु के अनुसार, सुबह उठते ही झाड़ू और कूड़ेदान को भी देखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी आ सकती है और घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। इसलिए इन्हें ऐसी जगह रखें, जहां सुबह उठते ही नजर न पड़े।

कहां रखें झाड़ू

वास्तु में झाड़ू को मां लक्ष्मी का रुप माना जाता है। इसे घर में झाड़ू रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, जहा इसे छिपाकर रखना चाहिए, खासकर अलमारी, स्टोर रूम या किसी कोने में ताकि यह दिखे नहीं और इस पर पैर न लगे। ऐसे में यह घर में धन-समृद्धि लाता है।

जूठे बर्तन

अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले जूठे बर्तन देखते हैं, तो वास्तु के अनुसार यह भी अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह-क्लेश बढ़ सकता है और मन में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसलिए रात में ही जूठे बर्तन को धो लेना चाहिए।

अपनी परछाई

वास्तु के अनुसार, सुबह-सुबह उठते ही अपनी परछाई देखने से मन अशांत हो सकता है। कहते हैं कि इससे दिनभर दिमाग उलझा रहता है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करें कि उठते ही अपनी परछाई न देखें।

आईना ना देखें

सुबह उठते ही आईना भी नहीं देखना चाहिए। यह अशुभ संकेत देता है। हालांकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे उठते ही आईना देखने लगते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और दिनभर सुस्ती बनी रह सकती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

