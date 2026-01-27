Vastu Tips: सुबह उठते ही इन 5 चीजों का दिखना होता है अशुभ, देते हैं ये संकेत

बंद घड़ी

वास्तु के मुताबिक सुबह उठते ही बंद घड़ी का दिखना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इसे देखने से आपके काम अटक सकते हैं या जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अपने कमरे में कभी भी बंद घड़ी न रखें और अगर कोई घड़ी खराब हो गई हो, तो उसे जल्द ठीक करवा दें या फिर हटा दें।