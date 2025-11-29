Vastu Tips: घर में केले का पौधा लगाने के नियम व फायदे

धार्मिक कार्यों से लेकर दैनिक पूजा में भी केले के पत्तों का उपयोग किया जाता है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से केले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है।
इसलिए इसे मांगलिक कार्यों में खासतौर पर उपयोग में लाया जाता है। शादी-ब्याह, व्रत-पूजा, हवन-यज्ञ सभी में केले के पत्तों और पेड़ का उपयोग शुभ माना जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में केले का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे बृहस्पति दोष दूर होता है, जिससे शादीशुदा जीवन में खुशियां आती हैं।
इसके अलावा घर में केले का पेड़ लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पुराने कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अगर आप अपने घर में केले का पौधा लगाना चाहते हैं तो दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, केले का पौधा उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा में लगाए गए पौधों से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने से विशेष फल मिलता है।
पूजा में केले के पेड़ पर हल्दी चढ़ानी चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।