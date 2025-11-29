Vastu Tips: घर में केले का पौधा लगाने के नियम व फायदे

उत्तर दिशा में लगाना शुभ

अगर आप अपने घर में केले का पौधा लगाना चाहते हैं तो दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, केले का पौधा उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा में लगाए गए पौधों से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।