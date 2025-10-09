वास्तु टिप्स: घर में हाथी की मूर्ति रखने के नियम और फायदे

इस दिशा में भी रख सकते हैं

इसके अलावा आप हाथी की मूर्ति को घर के दक्षिण-पूर्व कोने में भी रख सकते हैं। यह एक ऐसी दिशा है जो धन और समृद्धि को नियंत्रित करती है। इस क्षेत्र में रखी एक हाथी की मूर्ति वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है और आपके जीवन के लिए कई अवसरों को आकर्षित कर सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इन दिशाओं में आपको हाथी की बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि इससे आपके घर का संतुलन बिगड़ सकता है। इनके अलावा आप उत्तर-पश्चिम कोने में भी हाथी की मूर्ति रख सकते हैं।