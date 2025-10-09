Vastu Tips Rules and Benefits of Keeping an Elephant Statue at Home वास्तु टिप्स: घर में हाथी की मूर्ति रखने के नियम और फायदे
वास्तु टिप्स: घर में हाथी की मूर्ति रखने के नियम और फायदे

वास्तु शास्त्र में हर वस्तु और उसकी दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। घर के हर कोने में रखी वस्तु हमारे जीवन, रिश्तों और भाग्य पर प्रभाव डालती है।कई ऐसी चीजें होती हैं जो घर के वास्तु दोषों को दूर करती हैं। इन्हीं में एक चीज है हाथी की मूर्ति। चलिए जानते हैं इसे घर में रखने के नियम और फायदे क्या है?

Dheeraj PalThu, 9 Oct 2025 06:57 PM
हाथी की मूर्ति का महत्व

वास्तु शास्त्र में हर वस्तु और उसकी दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। घर के हर कोने में रखी वस्तु हमारे जीवन, रिश्तों और भाग्य पर प्रभाव डालती है। साथ ही कई ऐसी चीजें होती हैं जो घर के वास्तु दोषों को दूर करती हैं। इन्हीं में एक चीज है हाथी की मूर्ति। चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार इस मूर्ति को किस दिशा और स्थान पर रखना चाहिए?

शक्ति का प्रतीक

वास्तु शास्त्र में हाथी को समृद्धि, बुद्धि और शक्ति प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में यदि हाथी की मूर्ति रखी है तो इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। हालांकि यदि आप हाथी की मूर्ति को सही स्थान पर नहीं रखते हैं, तो इसके फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं।

किस दिशा में रखें

हाथी की मूर्ति के लिए सबसे शुभ स्थान आपके घर का उत्तर-पूर्व कोना मन जाता है। यह दिशा समृद्धि और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी है। इस दिशा में हाथी की मूर्ति रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, वित्तीय लाभ और आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। ध्यान रहे कि मूर्ति का मुख उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो।

इस दिशा में भी रख सकते हैं

इसके अलावा आप हाथी की मूर्ति को घर के दक्षिण-पूर्व कोने में भी रख सकते हैं। यह एक ऐसी दिशा है जो धन और समृद्धि को नियंत्रित करती है। इस क्षेत्र में रखी एक हाथी की मूर्ति वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है और आपके जीवन के लिए कई अवसरों को आकर्षित कर सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इन दिशाओं में आपको हाथी की बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि इससे आपके घर का संतुलन बिगड़ सकता है। इनके अलावा आप उत्तर-पश्चिम कोने में भी हाथी की मूर्ति रख सकते हैं।

इन दिशाओं में से बचें

वास्तु के मुताबिक, हाथी की मूर्ति घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखने से बचना चाहिए। यह कोना स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है और इस स्थान पर ऐसी वस्तुएं नहीं रखी होनी चाहिए जो आपके घर की ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हों। इस दिशा में हाथी की मूर्ति रखने से ऊर्जा प्रवाह में असंतुलन हो सकता है।

कैसी हो मूर्ति

वास्तु के अनुसार घर में ऐसी मूर्ति की स्थापना करें जिसकी सूंड़ ऊपर की तरफ उठी हुई हो आपको कभी भी झुकी या नीचे की तरफ सूंड़ वाली हाथी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा घर के लिए छोटे आकार की मूर्ति चुनें। ऊपर की ओर उठी हुई सूंड वाली हाथी की मूर्ति सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी होती है।

कहां-कहां रख सकते हैं

मूर्ति पीतल, संगमरमर या लकड़ी जैसी सामग्रियों से बनी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें वास्तु में शुभ माना जाता है। नीचे की ओर सूंड वाली या नीचे की ओर मुख वाली मूर्तियों से बचें, क्योंकि वे नकारात्मकता का प्रतीक हो सकती हैं। इसे लिविंग रूम, वर्कप्लेस, या स्टडी रूम में रखा जा सकता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

