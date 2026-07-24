Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं जूते-चप्पलों का ढेर? शनि-राहु बढ़ाएंगे मुश्किलें

घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल रखने के नुकसान

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही खास हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि यही से घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ मां लक्ष्मी भी आती हैं। हालांकि जाने-अनजाने में ही लोग मुख्य द्वार पर जूते-चप्पलों का ढेर लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार यहां पर जूते-चप्पल फैलाकर रखने से घर की बरकत पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही सुख-शांति में भी बाधा आती है।