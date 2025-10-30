Vastu tips: घर के किस दिशा में पार्क करनी चाहिए बाइक-कार और साइकिल?

मुख्य द्वार पर पार्किंग

वास्तु के मुताबिक घर के सामने या मुख्य द्वार के पास गाड़ी पार्क करना आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि मुख्य द्वार के ठीक सामने या बहुत पास गाड़ी खड़ी होती है तो यह ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करती है।