Vastu tips: घर के किस दिशा में पार्क करनी चाहिए बाइक-कार और साइकिल?

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का खास महत्व है। यदि घर में चीजें सही दिशा और उचित स्थान रखी जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु में कार, बाइक, साइकिल, मोटर वाहन और गैरेज आदि की सही दिशा और स्थान के बारे में भी बताया गया है।

Dheeraj PalThu, 30 Oct 2025 06:28 PM
मुख्य द्वार पर पार्किंग

वास्तु के मुताबिक घर के सामने या मुख्य द्वार के पास गाड़ी पार्क करना आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि मुख्य द्वार के ठीक सामने या बहुत पास गाड़ी खड़ी होती है तो यह ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करती है।

शुभ दिशा

वास्तु के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा में कार व बाइक को खड़ा करना चाहिए। यदि इस दिशा में आप वाहन को खड़ा करेंगे तो आपके घर का वास्तु सही रहेगा। कार को इस प्रकार खड़ा करना चाहिए कि निकालते और पार्क करते समय वो सीधी चले और रिवर्स गियर की जरूरत न पड़े।

किस दिशा में हो गैराज

यदि आप घर में कोई गैराज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य कोण सबसे उत्तम है। जिसका मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर हो।

गैराज के लिए अन्य शुभ दिशा

दक्षिण-पश्चिम की दिशा में यदि गैराज नहीं बना पाते हैं, तो उत्तर-पश्चिम यानी वायव्य कोण का चुनाव करें। जिसका मुख पश्चिम की ओर हो।

इस दिशा में न बनवाएं

ऐसे में एक सवाल यह भी होता है कि किस दिशा में गैराज नहीं होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक उत्तर पूर्व दिशा में आपको पार्किंग बनवाने से बचना चाहिए।

कहां न करें पार्क

वास्तु के मुताबिक अपने घर की साउथ दिशा में भूलकर भी कार व बाइक को पार्क नहीं करना चाहिए। इससे आपको धन हानि हो सकती है। ध्यान रहे कि पार्किंग वाली जगह को हमेशा साफ-सुथरा रखें। गाड़ी को नियमित रूप से धोते रहें ताकि उस पर धूल-मिट्टी या गंदगी जमा न हो। संभव हो तो गाड़ी को कवर करके रखें।

घर के पीछे पार्क करना शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पीछे या बगल में गाड़ी पार्क करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। घर के पीछे या बगल में पार्किंग होने से मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित नहीं होता। इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

