Vastu Alert! पुरानी टीशर्ट और इनयवियर से पोछा लगाते हैं आप? शुक्र खड़ी करेगा ये 2 दिक्कतें, जानें सही तरीका

पुरानी टीशर्ट और इनरवियर से पोछा लगाने के नुकसान

शास्त्र के अनुसार कपड़ों में हमारी भावनाएं, ऊर्जा और मानसिक स्थिति का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जब हम इन्हीं कपड़ों से गंदगी साफ करते हैं तो ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। इससे घर का माहौल और ऊर्जा का सही बैलेंस बिगड़ता है। इसकी वजह से अक्सर तनाव और बैचेनी सी महसूस होती है। अगर आप अपने ही कपड़ों से पोछा लगाएंगे तो इससे आर्थिक तंगी, दरिद्रता घर में आएगी।