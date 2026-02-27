Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगा दें ये शुभ पौधे, नकारात्मक ऊर्जाओं का होगा नाश

मान्यता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर वास्तु के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। साथ ही घर में सुख-शांति का वास होता है और धन की देवी मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ पौधों को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। चलिए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर किन पौधों को लगाना शुभ होता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर के मुख्य पर तुलसी का पौधा लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
तुलसी के पौधे इस पौधे को उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। पौधे के पास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास सफाई वाली जगह पर ही होता है।
वास्तु के मुताबिक घर के मुख्य द्वार शमी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस पौधे का संबंध शनि देव और भगवान शिव से माना जाता है। पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगाकर रोजाना उसकी पूजा-अर्चना करें। वास्तु के अनुसार, इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। साथ ही घर में सुख-शांति का वास होगा।
वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाने से आर्थिक तंगी को दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। इस पौधे को दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे मानसिक तनाव की समस्या से मुक्ति मिलती है।
घर के मुख्य द्वार पर जेड प्लांट को लगाना शुभ माना जाता है। इसको घर के मुख्य द्वार लगाने से धन, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए।
अगर आपर मुख्य द्वार पर लगे पौधों के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी से वजह से पौधा सुख या फिर मुरझा गया है, तो उसे हटा दें। पौधों में रोजाना पानी दें। पौधों के पास कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।