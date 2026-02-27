Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगा दें ये शुभ पौधे, नकारात्मक ऊर्जाओं का होगा नाश

शमी का पौधा

वास्तु के मुताबिक घर के मुख्य द्वार शमी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस पौधे का संबंध शनि देव और भगवान शिव से माना जाता है। पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगाकर रोजाना उसकी पूजा-अर्चना करें। वास्तु के अनुसार, इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। साथ ही घर में सुख-शांति का वास होगा।