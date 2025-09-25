Vastu: रसोई घर में लगाएं ये एक तस्वीर, घर में भरपूर रहेगा धन!

ऐसे में एक उपाय तस्वीरों से जुड़ा है। मान्यता है कि एक ऐसी तस्वीर, जिसे किचन में सही दिशा और सही तरीके से लगाने पर कई तरह के लाभ होते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक किचन में कौन सी तस्वीर लगाना शुभ होता है।
रसोईघर यानी किचन मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और माता को अन्नदात्री भी कहा जाता है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से घर का भंडार कभी खाली नहीं रहता है। ऐसे में घर के किचन में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार, अगर आप रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाते हैं तो इससे आसपास का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहता है। साथ ही, घर में सदैव सुख-शांति बनी रहती है। इससे अन्न का भंडार भरा रहता है।
साथ ही, कभी भी किचन में खाने की कमी नहीं होती है। वास्तु के अनुसार मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने से भोजन की पवित्रता भी बनी रहती और उनकी कृपा परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है
वास्तु शास्त्र के अनुसार मां अन्नपूर्णा की तस्वीर को रसोई घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है। माना जाता है कि किचन में तस्वीर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि जब आप भोजन पका रहे हों तो मां अन्नपूर्णा का मुख आपके सामने हो।
साथ ही, सात्विक भोजन का भोग माता को भी लगाना चाहिए। इस प्रकार मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और उनका विशेष आशीर्वाद घर के सदस्यों पर बना रहता है।
अपने घर के किचन में आप मां अन्नपूर्णा के साथ-साथ फल और अन्न की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इन्हें किचन में लगाने से घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। लेकिन किचन में तस्वीर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी आप उनकी तस्वीर लगा रहे हैं उस स्थान पर जरा भी गंदगी न हो।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।