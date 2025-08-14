Vastu: जन्माष्टमी पर किस दिशा में रखें कृष्ण का झूला? जानें सजावट के नियम

ऐसी मान्यता है कि इसी दिन द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार रूप में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इस साल यह पर्व 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखकर रात्रि में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं पूजा-पाठ करते हैं। साथ ही इस दिन श्रीकृष्ण का विशेष शृंगार भी किया जाता है।
जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का झूला सजाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि अगर आप वास्तु के मुताबिक कान्हा का झूला सजाएंगे, तो कई लाभ होते हैं। इससे घर पर सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ऐसे में आज हम जानेंगे कि वास्तु के मुताबिक किस दिशा में कृष्ण का झूला रखना चाहिए और अन्य सजावट के नियम क्या हैं?
वास्तु अनुसार कृष्ण का झूला उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा में होना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में देवता वास करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि झूले में कान्हा की मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रहे।
वास्तु की मानें, तो पीला, सफेद, हल्का नीला या फिर सुनहरे रंग का झूला आप जन्माष्टमी पर लगा सकते हैं। ये रंग शुभ माने जाते हैं।
जन्माष्टमी पर कान्हा का झूला लकड़ी का हो तो यह शुभ है। साथ ही आप चांदी या पीतल जैसी धातुओं से निर्मित झूला भी बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। वास्तु के मुताबिक स्टील या लोहे का झूला लेने से बचना चाहिए।
तुलसी, गेंदे का फूल, गुलाब फूल, आम के पत्ते आदि से झूले की सजावट करें और तोरण लगाएं। रेशमी कपड़े, मोती, मणि, मोर पंख आदि से भी झूले की सजावट की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।