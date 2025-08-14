Vastu: जन्माष्टमी पर किस दिशा में रखें कृष्ण का झूला? जानें सजावट के नियम

सजावट के नियम

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का झूला सजाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि अगर आप वास्तु के मुताबिक कान्हा का झूला सजाएंगे, तो कई लाभ होते हैं। इससे घर पर सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ऐसे में आज हम जानेंगे कि वास्तु के मुताबिक किस दिशा में कृष्ण का झूला रखना चाहिए और अन्य सजावट के नियम क्या हैं?