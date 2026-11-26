घर में पौधे हो तो अलग ही खूबसूरती दिखती है। इनसे ना सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बल्कि कुछ पौधे तो आर्थिक स्थिति से लेकर घर की सुख-शांति को भी बढ़ाते हैं। वहीं वास्तु के अनुसार घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में कुछ पौधों को जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस डायरेक्शन में किन पौधों को रखने से जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है?
घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही लगाना जरूरी है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। वहीं तुलसी की पूजा रोज करने से मन शांत रहता है और घर-परिवार पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है।
वास्तुशास्त्र में मान्यता है कि घर में मनी प्लांट को रखने से बरकत आती है। हालांकि इसका सही डायरेक्शन में होना जरूरी है। वास्तु नियम के हिसाब से मनी प्लांट को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति स्टेबल रहती है। समय-समय पर इसकी कटाई छटाई जरूरी है।
लकी बैम्बू को घर में रखना लकी माना जाता है। इस पौधे को घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगा सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य आता है। साथ ही घर की सुख-शांति भी बनी रहती है। बस कोशिश करें कि इस पौधे में पीले पत्ते लंबे समय तक ना रहें। समय-समय पर इनकी सफाई करते रहना जरूरी है।
वास्तु में जेड प्लांट को भी काफी शुभ पौधा माना जाता है। इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती है कि घर के किसी में कोने में जान भर सकती हैं। हालांकि इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना सबसे सही माना जाता है। मान्यता के अनुसार इससे लक बढ़ता है और पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। साथ ही इसकी मौजूदगी से घर की नेगेटिविटी भी कम होती है।
शमी का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इससे घर का माहौल एकदम पॉजिटिव रहता है। बस इस दिशा में पौधे को लगाने से पहले एक बार देख लें कि उस स्पेस में पौधा सही से रखा जा सकता है या नहीं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।