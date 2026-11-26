शमी का पौधा

शमी का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इससे घर का माहौल एकदम पॉजिटिव रहता है। बस इस दिशा में पौधे को लगाने से पहले एक बार देख लें कि उस स्पेस में पौधा सही से रखा जा सकता है या नहीं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।