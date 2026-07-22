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Vastu Tips: घर के नॉर्थ-ईस्ट डायरेक्शन में रखें ये 5 चीजें, नहीं होगी पैसों की दिक्कत

Vastu Tips for North East Direction: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर 5 चीजों को रख दिया जाए तो ये घर में बरकत ले आते हैं। क्या आपके घर में ये चीजें सही दिशा में रखी हुई हैं?

Garima SinghJul 22, 2026 04:58 pm IST
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घर का नॉर्थ-ईस्ट वाला एरिया है खास

वास्तुशास्त्र में कुछ दिशाओं को बेहद ही खास माना जाता है। इसी में से एक दिशा है नॉर्थ-ईस्ट वाली यानी उत्तर-पूर्व। वास्तु में इसे ईशान कोई के नाम से भी जाना जाता है। नियम के हिसाब से अगर यहां पर 5 चीजों को रखा जाए तो पैसों से जुड़ी दिक्कत धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

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जल से भरा कलश

वास्तुशास्त्र में ईशान कोई को जल तत्व की दिशा माना जाता है। ऐसे में यहां पर जल से भरा हुआ कलश रखना अच्छा होता है। ऑप्शन के तौर पर यहां छोटा सा फाउटेंन वाला शोपीस भी रखा जा सकता है। मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है।

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पूजा घर

अगर संभव हो पाए तो इस ओर मंदिर बनवा लें। आप पत्थर या फिर वूडेन टेंपल यहां पर रख सकते हैं। इस दिशा में मंदिर होने से मन शांत रहता है और घर का माहौल भी अच्छा बनता है। मान्यता है कि इस उपाय से घर में हमेशा लक्ष्मी मां का वास होता है।

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तुलसी का पौधा

वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ होता है। माना जाता है कि इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही घर में सुख-समृद्धि आती है। ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे की समय-समय पर देखभाल भी होती रहे।

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कुबेर यंत्र

उत्तर-पूर्व दिशा में भगवान कुबेर का यंत्र रखना भी शुभ होता है। वास्तु मान्यचा है कि इससे पैसों से जुड़े कामों में हमेशा अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। ऐसे में इसे घर में जरूर रखना चाहिए।

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क्रिस्टल बॉल

वास्तु में क्रिस्टल बॉल या फिर पिरामिड को पॉजिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे ईशान कोण में रखने से घर की एनर्जी काफी बैलेंस्ड रहती है।

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जरूर करें वास्तु से जुड़े ये काम

वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ-ईस्ट एरिया को हमेशा साफ और खुला रखें। यहां पर गलती से भी डस्टबिन, झाड़ू, भारी फर्नीचर या फिर कबाड़ ना रखें। इस दिशा को जितना सलीके से रखेंगे घर में एनर्जी उतनी ही अच्छी आएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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