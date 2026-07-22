Vastu Tips: घर के नॉर्थ-ईस्ट डायरेक्शन में रखें ये 5 चीजें, नहीं होगी पैसों की दिक्कत

जरूर करें वास्तु से जुड़े ये काम

वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ-ईस्ट एरिया को हमेशा साफ और खुला रखें। यहां पर गलती से भी डस्टबिन, झाड़ू, भारी फर्नीचर या फिर कबाड़ ना रखें। इस दिशा को जितना सलीके से रखेंगे घर में एनर्जी उतनी ही अच्छी आएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।