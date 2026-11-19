घर की एनर्जी ऐसे रहेगी क्लीन

वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से घर में हर एक चीज को सही जगह ही रखना चाहिए। पूजा-पाठ से जुड़े सामान को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसे समय पर पानी दें और देखभाल करें। वहीं पैसों को हमेशा सिक्योर जगह ही प्लेस करें। हर एक चीच का प्लेसमेंट सही जगह होने से घर की एनर्जी क्लीन और पॉजिटिव रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।