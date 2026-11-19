वास्तु नियम के अनुसार हमें जमीन पर कुछ चीजों को ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। जाने-अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं लेकिन इससे घर में वास्तु दोष लग जाता है। दोष लगने से जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें और बाधाएं आने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन चीजों को सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए?
वास्तु मान्यता के अनुसार पूजा-पाठ से जुड़ी किसी भीचीज को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्ति से लेकर घंटी, शंख, प्रसाद की कटोरी और थाली वगैरह को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को हमेशा आसन या फिर ऊंची जगह पर ही रखना चाहिए।
वास्तु के अनुसार दीए को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप रोजाना तुलसी के पास और घर के मुख्यद्वार के पास दीया जलाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। दिए नीचे आप फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं। इसके अलावा प्लेट या फिर चावल रखे जा सकते हैं।
वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है। इसे घर में रखने से बरकत आती है। हालांकि इसके गमले को सीधे जमीन पर रखने से बचना चाहिए। इसे किसी ऊंची जगह या फिर स्टैंड पर रखना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी का पौधा अगर अच्छी तरह से बढ़ेगा तो इससे घर में खुशहाली आएगी।
वास्तु नियम के हिसाब से पैसों को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। ऐसे में पैसों को जमीन पर रखना मां लक्ष्मी के अनादर करने जैसा है। पैसों को हमेशा अलमारी, लॉकर या फिर किसी ऊंची जगह पर ही रखना सही नियम है।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से घर में हर एक चीज को सही जगह ही रखना चाहिए। पूजा-पाठ से जुड़े सामान को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसे समय पर पानी दें और देखभाल करें। वहीं पैसों को हमेशा सिक्योर जगह ही प्लेस करें। हर एक चीच का प्लेसमेंट सही जगह होने से घर की एनर्जी क्लीन और पॉजिटिव रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।