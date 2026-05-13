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Vastu Tips: घर के इन 6 कोनों में कभी ना रखें अंधेरा, रुठ सकती हैं मां लक्ष्मी

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की कुछ जगहों पर अंधेरा रखना शुभ नहीं माना जाता। जानें किन 6 जगहों पर हमेशा रोशनी और साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है।

Garima SinghMay 13, 2026 09:08 am IST
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घर की इन 6 जगहों पर कभी ना रखें अंधेरा

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कुछ जगहों पर हमेशा रोशनी और साफ-सफाई रहनी चाहिए। माना जाता है कि ज्यादा अंधेरा नकारात्मकता बढ़ा सकता है और घर की सुख-समृद्धि को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर के किन हिस्सों में हमेशा रोशनी रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है जिन घरों में इन विशेष जगहों पर हमेशा रोशनी रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

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वास्तु शास्त्र में अंधेरे का मतलब

वास्तु और ज्योतिष मान्यता के अनुसार घर में ज्यादा अंधेरा रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। वहीं लगातार किसी जगह पर अंधेरा, गंदगी और नमी रहने से घर में राहु-केतु के अशुभ प्रभाव बढ़ते हैं। ऐसे में घर की नियमित रूप से साफ-सफाई होना जरूरी है और कुछ जगहों पर रोशनी का होना भी बेहद जरूरी है।

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घर के मुख्य द्वार पर ना रखें अंधेरा

वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। शाम के समय यहां पर एक दीया जरूर जलाना चाहिए। साथ ही कम से कम रात में यहां पर एक बल्ब हमेशा जलता रहना चाहिए। दरअसल माना जाता है कि अंधेरा होने पर राहु-केतु का प्रभाव बढ़ जाता है।

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घर के मंदिर में ना रखें अंधेरा

मंदिर घर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहां पर 24 घंटे एक छोटा जीरो वाट का बल्ब या अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में अंधेरा होने से मन में अशांति और घर में उदासी छा सकती है। ऐसे में इस जगह अंधेरा कभी नहीं करना चाहिए।

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किचन में ना रखें अंधेरा

घर का सबसे अहम हिस्सा किचन होता है। इसे मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात को किचन साफ करने के बाद यहां एकदम अंधेरा नहीं करना चाहिए। करें। यहां पर रात में एक हल्की रोशनी जरूर रहनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है।

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बाथरूम में ना रखें अंधेरा

वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में अंधेरा रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस वजह से यहां हमेशा हल्की रोशनी और साफ-सफाई रखना अच्छा माना जाता है।

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घर का बीच वाला हिस्सा

वास्तु शास्त्र में घर के बीच वाले हिस्से को ब्रह्मस्थान कहा जाता है। अगर इस जगह पर अंधेरा होता है तो माना जाता है कि घर के मुखिया की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे में यहां पर अच्छी खासी रोशनी का होना जरूरी है।

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सीढ़ियां और गैलरी

रात में अक्सर लोग घर की सीढ़ियों या फिर गैलरी की लाइट बंद रखते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों पर अंधेरा होने से दुर्घटना का डर और घर में कर्जे की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से इन दोनों की जगहों की लाइट कभी नहीं बंद करनी चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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