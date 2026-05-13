Vastu Tips: घर के इन 6 कोनों में कभी ना रखें अंधेरा, रुठ सकती हैं मां लक्ष्मी

घर की इन 6 जगहों पर कभी ना रखें अंधेरा

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कुछ जगहों पर हमेशा रोशनी और साफ-सफाई रहनी चाहिए। माना जाता है कि ज्यादा अंधेरा नकारात्मकता बढ़ा सकता है और घर की सुख-समृद्धि को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर के किन हिस्सों में हमेशा रोशनी रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है जिन घरों में इन विशेष जगहों पर हमेशा रोशनी रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।