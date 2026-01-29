Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु टिप्स: बेडरूम में भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें, दांपत्य जीवन में आती है खटास

वास्तु टिप्स: बेडरूम में भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें, दांपत्य जीवन में आती है खटास

वास्तु शास्त्र के मुताबिक बेडरूम घर का एक अहम हिस्सा होता है। यह आराम करने की जगह होती है। साथ ही यह स्थान पति-पत्नी से भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में बेडरूम का प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। इसलिए यहां वास्तु के नियमों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। चलिए जानते हैं बेडरूम क्या नहीं रखना चाहिए।

Dheeraj PalJan 29, 2026 06:26 pm IST
1/8

बेडरूम में ना रखें मूर्तियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार, देवी-देवताओं की मूर्तियों को पूजा कक्ष में ही रखनी चाहिए। इन्हें घर में कहीं भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में देवी-देवताओं की मूर्तियां शयनकक्ष में नहीं रखनी चाहिए।

2/8

वैवाहिक कलह

मान्यता है कि गलत जगह पर मूर्तियां रखने से डर और चिंता उत्पन्न हो सकती है, जिससे वैवाहिक कलह-क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस जगह ऐसी मूर्तियां या तस्वीरें रखनी चाहिए, जिससे शांति और सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव हो।

3/8

बेडरूम में नहीं रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इसे रखने से दांपत्य जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बेडरूम में चाकू, छुरी या कैंची नहीं रखना चाहिए।

4/8

ये भी ना रखें

बेडरूम में पानी से संबंधित चीजें जैसे एक्वेरियम, फव्वारा या पानी की तस्वीरें रखना वास्तु दोष पैदा करता है। पानी की ये चीजें आर्थिक अस्थिरता और दरिद्रता को बढ़ा सकती हैं। बेडरूम में ऐसी वस्तुओं से बचें और सकारात्मक फोटो जैसे प्रकृति या फूलों की तस्वीरें लगाएं। इन छोटे बदलावों से बेडरूम की ऊर्जा सुधरेगी और समृद्धि आएगी।

5/8

बेडरूम में शीशा

बेडरूम में कई लोग शीशा लगाना पसंद करते हैं। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव जगहों पर निर्भर करते हैं। साथ ही बेडरूम में बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल होना वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे सेहत और मानसिक शांति प्रभावित होती है।

6/8

ध्यान रखें ये बातें

अगर आप शीशा लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मिरर में कभी बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाई देना सही नहीं माना जाता है। अगर आप बेडरूम में बिस्तर के सामने शीशा लगाते हैं, तो ऐसा करने से मन की शांति भंग हो सकती है।

7/8

साफ-सफाई का ध्यान

वास्तु शास्त्र में साफ-सफाई का विशेष महत्व है। अव्यवस्थित और गंदा बेडरूम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे आर्थिक रुकावटें और तनाव बढ़ता है। बेडरूम को हमेशा साफ, व्यवस्थित और हवादार रखें।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

