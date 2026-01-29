वास्तु टिप्स: बेडरूम में भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें, दांपत्य जीवन में आती है खटास

ये भी ना रखें

बेडरूम में पानी से संबंधित चीजें जैसे एक्वेरियम, फव्वारा या पानी की तस्वीरें रखना वास्तु दोष पैदा करता है। पानी की ये चीजें आर्थिक अस्थिरता और दरिद्रता को बढ़ा सकती हैं। बेडरूम में ऐसी वस्तुओं से बचें और सकारात्मक फोटो जैसे प्रकृति या फूलों की तस्वीरें लगाएं। इन छोटे बदलावों से बेडरूम की ऊर्जा सुधरेगी और समृद्धि आएगी।