Vastu Tips: प्लास्टिक या स्टील-लोहे के डिब्बे में रखते हैं नमक? आज ही बदल लें वरना राहु-केतु बिगाड़ेंगे सारे काम

गलत डिब्बे में रख रहे हैं नमक?

अगर आपने घर में नमक को स्टील-लोहा या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है तो सावधान हो जाइए। वास्तु शास्त्र की दुनिया में नमक को बेहद ही खास माना जाता है। इसका संबंध चंद्रमा से होता है। नमक सिर्फ खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है बल्कि इससे घर की एनर्जी भी प्रभावित होती है। अगर आप इसे गलत बर्तन में रख देंगे तो इसका अगर घर के साथ-साथ आपके रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसी वजह से वास्तु में नमक को सही तरीके से रखना जरूरी माना जाता है। अगर आप वास्तु के अनुसार नमक को रखेंगे तो घर में सुख-समृद्धि को आएगी ही साथ ही सारी नेगेटिविटी भी भाग जाएगी।