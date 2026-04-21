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Vastu Tips: प्लास्टिक या स्टील-लोहे के डिब्बे में रखते हैं नमक? आज ही बदल लें वरना राहु-केतु बिगाड़ेंगे सारे काम

Salt Storage Vastu Tips: अगर आप प्लास्टिक या फिर स्टील-लोहे के डिब्बे में नमक रखते हैं तो आज ही सावधान हो जाएं। जानें कि वास्तु के अनुसार डिब्बे को कहां स्टोर करना सबसे सही होता है?

Garima SinghApr 21, 2026 08:30 pm IST
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गलत डिब्बे में रख रहे हैं नमक?

अगर आपने घर में नमक को स्टील-लोहा या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है तो सावधान हो जाइए। वास्तु शास्त्र की दुनिया में नमक को बेहद ही खास माना जाता है। इसका संबंध चंद्रमा से होता है। नमक सिर्फ खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है बल्कि इससे घर की एनर्जी भी प्रभावित होती है। अगर आप इसे गलत बर्तन में रख देंगे तो इसका अगर घर के साथ-साथ आपके रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसी वजह से वास्तु में नमक को सही तरीके से रखना जरूरी माना जाता है। अगर आप वास्तु के अनुसार नमक को रखेंगे तो घर में सुख-समृद्धि को आएगी ही साथ ही सारी नेगेटिविटी भी भाग जाएगी।

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वास्तु में क्यों खास है नमक?

वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि नमक किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकता है। ऐसे में ये घर में पॉजिटिविटी ले आता है। वास्तु से जुड़े कई उपाय के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। हालांकि नमक तभी सही से असर करता है जब इसे सही तरीके से और सही जगह रखा जाए। अगर आप इसे गलत बर्तन में रखेंगे तो इसका असर उलटा भी हो सकता है।

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गलत डिब्बे में रखने से होगा ये नुकसान

वास्तु शास्त्र में इन सारी चीजों में नमक को रखना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि नमक का संबंध चंद्रमा है। वहीं लोहा या फिर स्टील शनि और राहु से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में नमक को इन बर्तनों में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से तनाव की स्थिति बनती है और काम में रुकावट भी आता है। अगर आप गलत डिब्बे में नमक रखेंगे तो हो सकता है कि आपको बिना बात के ही चिंता होने लगे। साथ ही आपको आर्थिक स्थिति में कमजोरी या रुकावट जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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वास्तु के अनुसार इस डिब्बे में रखें नमक

अब अगर प्लास्टिक या फिर स्टील या लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना है तो फिर क्या करें? वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक को हमेशा कांच के जार में रखना बेहतर होता है। कांच के अलावा नमक को चीनी मिट्टी के बर्तन में भी रखा जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी महसूस होगी। कोशिश यही करनी चाहिए कि नमक को हमेशा साफ और सूखे जार में ही रखा जाए।

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किचन में नमक रखने की सही दिशा

वास्तु की बात हो और दिशाओं का जिक्र ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? वास्तु के नियम के हिसाब से नमक को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। दरअसल ये दिशा यम की होती है। मान्यता है कि यहां पर नमक रखने से कर्जे की स्थिति बन सकती है। इसे हमेशा उत्तर-पूर्व या फिर उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।

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नमक और लौंग का आसान उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक जिस डिब्बे में आप रखते हैं, उसमें 4-5 लौंग डाल देंगे तो इसका चमत्कारी फायदा हो सकता है। माना जाता है कि इससे घर की नेगेटिव एनर्जी कम होगी। साथ ही ऐसा करने से पैसों से जुड़ी दिक्कत भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही आसान सा उपाय है और अगर आप इसे अपनाते हैं तो जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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