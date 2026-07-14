गलती से भी घर में यहां ना रखें दवाइयां, वरना पीछा नहीं छोड़ेंगी बीमारियां

सही दिशा में रखने से मिलता है लाभ

दवाइयां उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में रखी दवाएं जल्दी असर करती हैं और बीमारी शीघ्र ठीक होती है। ग्लास या लकड़ी के डिब्बे में रखने से ऊर्जा और संरक्षित रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।