Vastu Tips: इस दिशा में ना टांगे नए साल का कैलेंडर, हो सकते हैं ये नुकसान

Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: इस दिशा में ना टांगे नए साल का कैलेंडर, हो सकते हैं ये नुकसान

नया साल आते ही लोग पुराने कैलेंडर को हटा देते हैं और नए साल के कैलेंडर को घर में लगा देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में इससे जुड़े कुछ नियम है। वास्तु के मुताबिक घर में कैलेंडर बिना-सोचे समझे घर में टांगना सही नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि घर में 2026 का कैलेंडर कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं?

Dheeraj PalDec 31, 2025 07:23 pm IST
सही दिशा

कहा जाता है कि कैलेंडर सही दिशा में लगाया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं, गलत जगह टांगा गया कैलेंडर परेशानियों की वजह भी बन सकता है।

किस दिशा में लगाएं

वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है। अगर नया कैलेंडर इस दिशा में लगाया जाए तो पूरे साल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।इससे परिवार के सदस्यों के बीच शांति रहती है और कई उम्मीद से भी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैंष अगर कैलेंडर पर भगवान गणेश या मां लक्ष्मी की तस्वीर हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है।

उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाएं

वहीं, उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है। इस दिशा में कैलेंडर टांगने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। घर में बरकत बनी रहती है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

पूर्व दिशा में लगाएं

पूर्व दिशा में भी कैलेंडर टांग सकते हैं। क्योंकि यहां से सूर्य की पहली किरण निकलती है, जो ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में रौनक बनी रहती है। साथ ही सूर्य की कृपा से मान-सम्मान बढ़ता है और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं।

इन दिशाओं में भूलकर भी न लगाएं कैलेंडर&nbsp;

वास्तु के अनुसार पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। इन दिशाओं में कैलेंडर लगाने से घर में कलह बढ़ सकती है और आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं।

कैलेंडर पर कैसी होनी चाहिए फोटो

कैलेंडर पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देने वाली तस्वीरें ही होनी चाहिएष भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीरें शुभ मानी जाती हैं। डरावनी, उदास या नेगेटिव भाव वाली तस्वीरों से बचें।

ध्यान रखें ये बात

मान्यतानुसार, कैलेंडर को साफ-सुथरा रखें और पुराना या फटा कैलेंडर घर में न रखेंष पुराने कैलेंडर को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय पानी में प्रवाहित करना बेहतर माना जाता है

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips Vastu Shastra