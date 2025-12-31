Vastu Tips: इस दिशा में ना टांगे नए साल का कैलेंडर, हो सकते हैं ये नुकसान

किस दिशा में लगाएं

वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है। अगर नया कैलेंडर इस दिशा में लगाया जाए तो पूरे साल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।इससे परिवार के सदस्यों के बीच शांति रहती है और कई उम्मीद से भी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैंष अगर कैलेंडर पर भगवान गणेश या मां लक्ष्मी की तस्वीर हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है।