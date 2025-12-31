Vastu Tips: इस दिशा में ना टांगे नए साल का कैलेंडर, हो सकते हैं ये नुकसान

कहा जाता है कि कैलेंडर सही दिशा में लगाया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं, गलत जगह टांगा गया कैलेंडर परेशानियों की वजह भी बन सकता है।
वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है। अगर नया कैलेंडर इस दिशा में लगाया जाए तो पूरे साल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।इससे परिवार के सदस्यों के बीच शांति रहती है और कई उम्मीद से भी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैंष अगर कैलेंडर पर भगवान गणेश या मां लक्ष्मी की तस्वीर हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है।
वहीं, उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है। इस दिशा में कैलेंडर टांगने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। घर में बरकत बनी रहती है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
पूर्व दिशा में भी कैलेंडर टांग सकते हैं। क्योंकि यहां से सूर्य की पहली किरण निकलती है, जो ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में रौनक बनी रहती है। साथ ही सूर्य की कृपा से मान-सम्मान बढ़ता है और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं।
वास्तु के अनुसार पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। इन दिशाओं में कैलेंडर लगाने से घर में कलह बढ़ सकती है और आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं।
कैलेंडर पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देने वाली तस्वीरें ही होनी चाहिएष भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीरें शुभ मानी जाती हैं। डरावनी, उदास या नेगेटिव भाव वाली तस्वीरों से बचें।
मान्यतानुसार, कैलेंडर को साफ-सुथरा रखें और पुराना या फटा कैलेंडर घर में न रखेंष पुराने कैलेंडर को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय पानी में प्रवाहित करना बेहतर माना जाता है
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।